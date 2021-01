Stark reduziert: Media Markt & Saturn feiern den 19%-MwSt.-Rabatt

Abseits der klassischen Prospekte starten Media Markt und Saturn jetzt mit neuen Technik Angeboten durch, die sich wirklich sehen lassen kön­nen. Vor allem ein 19%-MwSt.-Rabatt bringt viele günstige Schnäppchen hervor. Wir zeigen euch die Highlights der Online-Shops.

Neue Aktion: 19% MwSt.-Rabatt auf viele Xiaomi-Produkte

NAS und Cloud-Festplatten: Bei Western Digital purzeln die Preise

Weitere Knaller-Deals online bei Media Markt und Saturn

Im Mittelpunkt steht heute die Xiaomi-MwSt.-Aktion , die von beiden Elektronikhändlern veranstaltet wird. Mit ihr spart man die Mehrwertsteuer auf viele Produkte des Herstellers, vorrangig auf Smartphones, Fitness-Tracker, Fernseher und Zubehör. Der effektive Rabatt liegt bei etwa 16 Prozent. Ebenso sollte man einen Blick auf die neue Western Digital-Aktion werfen. NAS-Systeme und Cloud-Festplatten der be­kann­ten WD My Cloud-Reihe erhalten einen starken Preisnachlass.Die Online-Shops bieten zudem auch weitere Ra­batt­ak­tio­nen. Zu diesen gehört unter anderem der neue Saturn-Prospekt und ein frischer Media Markt-Flyer , die es beide zu durchstöbern gilt. Nur noch heute erhält man zudem die stark reduzierten Restposten aus den beliebten Weekend Deals XXL und den Breaking Deals . Die meisten Produkte werden ab sofort versandkostenfrei geliefert oder können unter Einhaltung der Corona-Einschränkungen auch in einer Filiale vor Ort abgeholt werden.Während der so genannten Xiaomi-Woche bei Media Markt und Saturn schenken euch die Online-Shops die Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent, wobei man von einem effektiven Nachlass von knapp 16 Prozent spricht. Mit dabei sind nicht nur die Smartphones der Mi- und Redmi-Baureihe, sondern auch weitere Produkte des chinesischen Herstellers. Zu ihnen zählen unter anderem 4K-Fernseher, Smartwatches, Fitness-Tracker und Streaming-Boxen (Set-Top-Box). Sogar einen eScooter bietet man heute an. Das sind unsere Favoriten der 19%-MwSt.-Aktion:Speichermedien stehen bei WinFuture-Lesern und Schnäppchen-Jägern immer hoch im Kurs. Umso besser, dass Media Markt und Saturn jetzt bei mehr als 15 Produkten von Western Digital den Preis stark senken. Dabei fokussieren sich die Händler auf so genannte NAS- und Cloud-Lösungen, die dafür sorgen, dass die passenden Festplatten mit eurem heimischen WLAN verbunden werden und Daten auch außerhalb der eigenen vier Wände über die Cloud unterwegs zur Verfügung stehen. Diese Highlights aus den WD My Cloud-Produkten haben wir für euch entdeckt:Natürlich gibt es in den Online-Shops und Prospekten von Media Markt und Saturn noch viele weitere Angebote zu entdecken. Von günstigen SSDs über Fernseher und Notebooks bis hin zu FritzBoxen und Haushaltsgeräten ist alles mit dabei. Spezielle Gutscheine oder Coupon-Codes benötigt ihr auch für diese Rabattaktionen nicht. Oftmals zeigt sich aber ein Di­rekt­ab­zug, der erst im Warenkorb sichtbar wird. Freuen kann man sich zudem über eine oftmals kostenlose Lieferung nach Hause, vor allem bei sperrigen Großgeräten. Zu einer Auswahl an günstigen Deals zählen diese Produkte: