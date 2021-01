Netflix, Prime Video & Disney+: Highlights der Woche im Überblick

In der dritten Januarwoche halten die drei Video-Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ insgesamt 25 neue Filme und Serien für ihre Abonnenten bereit. Zu den Highlights zählen neue Folgen von Riverdale, South Park und der Start von Star Trek: Lower Decks.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 3)

Hallo Ninja: Staffel 4 ab 19. Januar

Slaughter House Rulez ab 19. Januar

Verwechselt ab 20. Januar

Slightless ab 20. Januar

Riverdale: Staffel 5 ab 21. Januar

Busted!: Staffel 3 ab 22. Januar

Fate: The Winx Saga ab 22. Januar

Blown Away: Staffel 2 ab 22. Januar

Salir del ropero ab 22. Januar

Der weiße Tiger ab 22. Januar

Jurassic World: Neue Abenteuer: Staffel 2 ab 22. Januar

Split ab 22. Januar

Thoroughbreds ab 22. Januar

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 3)

Anderson Falls - Ein Cop am Abgrund ab 19. Januar

Forte ab 20. Januar

South Park - Staffel 23 ab 21. Januar

Star Trek: Lower Decks - Staffel 1 ab 22. Januar

Spy - Susan Cooper Undercover ab 22. Januar

Wasser für die Elefanten ab 23. Januar

Neue Filme und Serien bei Disney+ (KW 3)

Pixar Popcorn ab 22. Januar

Amelia Earhart - Suche nach einer Legende ab 22. Januar

Drumline - Halbzeit ist Spielzeit ab 22. Januar

Manolo und das Buch des Lebens ab 22. Januar

PJ Masks - Pyjamahelden (Staffel 3) ab 22. Januar

Vier zauberhafte Schwestern ab 22. Januar

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Neue Serien und Filme im Überblick

Nach den letztwöchigen Premieren von WandaVision und American Gods (S3) kann sich Netflix vom 18. bis 24. Januar hinsichtlich namhafter "Premieren" die Krone von Prime Video und Disney+ zurückholen. Hier gehen ab Donnerstag neue Folgen der US-amerikanischen Drama-Serie Riverdale auf Sendung und auch zeitweilig exklusive Filme wie Split mit James McAvoy (X-Men) und Thoroughbreds mit Anya Taylor-Joy (Das Damengambit) können sich sehen lassen. In der nächsten Woche stößt dann die zweite Staffel von Snowpiercer hinzu.Bei Amazon Prime Video kommen derweil Fans des Star Trek-Universums auf ihre Kosten, denn hier startet ab dem 22. Januar die Animationsserie Lower Decks, deren Handlung an Bord der USS Cerritos ein Jahr nach den Ereignissen des Kinofilms Star Trek: Nemesis ein­setzt. Alternativ bietet man Prime-Mitgliedern die 23. Staffel von South Park und die Action-Komödie Spy mit Melissa McCarthy, Jason Statham und Jude Law zum Streamen an. Disney+ will hingegen mit der Mini-Serie Pixar Popcorn einige seiner Lieblingscharaktere ins Ram­pen­licht rücken, von Toy Story über Findet Dory bis hin zu den Unglaublichen.