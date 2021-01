WandaVision - TV-Spot stimmt auf den bevorstehenden Serienstart ein

Videos automatisch starten

In wenigen Tagen startet bei Disney+ die Serie WandaVision, in der es unter anderem ein Wiedersehen mit Wanda Maximoff und Vision geben wird. Disney rührt daher auch weiterhin kräftig die Werbetrommel und zeigt einen neuen Mini-Trailer beziehungsweise TV-Spot mit weiteren, wenn auch recht kurzen Einblicken.



Der eine Minute lange Clip lässt erneut keine Zweifel daran aufkommen, dass in der Serie längst nicht alles so ist, wie es auf den ersten Bick scheinen mag und die traute Zwei­sam­keit zwischen Wanda (Elizabeth Olsen) und Vision (Paul Bettany) wohl nicht von Dauer ist. Wie die beiden nach dem Ausgang von Avengers: Endgame überhaupt noch zu­sam­men­fin­den können, verrät das neue Video dabei natürlich aber auch nicht.



WandaVision startet am kommenden Freitag, also am 15. Januar 2021, exklusiv bei Disney+. Die insgesamt neun Episoden werden ab diesem Datum im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht.