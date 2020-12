Star Trek: Lower Decks - Amazon zeigt die Cartoon-Serie ab Januar

In den USA lief Star Trek: Lower Decks bereits vor einer Weile bei CBS All Access. Amazon hat jetzt bekannt gegeben, dass man sich die internationalen Streaming-Rechte für die Animationsserie sichern konnte - dies gilt unter anderem auch für Deutschland. Die erste Staffel gibt es dann ab Januar zu sehen, ein neuer Trailer lässt bereits jetzt in die deutsche Synchronisation reinhören.Star Trek: Lower Decks spielt im Jahr 2380 und rückt die Crew beziehungsweise "Ensigns" (Fähnriche) des wohl eher unbekannten Raumschiffs U.S.S. Cerritos in den Mittelpunkt: die Offizierin Beckett Mariner, den ambitionierten Brad Boimler, den Ingenieur Sam Rutherford und die junge Medizinerin D'Vana Tendi. Zusammen muss das Team den Alltag auf dem Raum­schiff meistern und so manch aberwitzige Situation überstehen.Die Serie stammt vom Rick and Morty-Schöpfer Mike McMahan und startet am 22. Januar 2021 mit zunächst zehn Episoden bei Amazon Prime Video. Weitere Folgen befinden sich aber schon in Vorbereitung.