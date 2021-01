Napoleon Biopic: Apple produziert den neuen Film von Ridley Scott

Wie gestern bekannt wurde, wird Apple das neue Filmprojekt von Ridley Scott sowohl finanzieren als auch produzieren. Kitbag, ein Biopic über den französischen Kaiser und Feldherren Napoleon, reiht sich damit ein in die stetig wachsende Liste an hochkarätigen AppleTV+-Produktionen.

Bereits vor einiger Zeit wurde darüber berichtet, dass Gladiator-Regisseur Ridley Scott plant, das Leben des berühmtberüchtigten französischen Kaisers Napoleon Bonaparte zu verfilmen. Auch wurde bekannt, dass niemand geringeres als Schauspiel-Star und Oscar-Gewinner Joa­quin Phoenix (Joker) in die Rolle des Feldherren schlüpfen wird. Wie die Seite Deadline nun erfahren hat, konnte sich Apple den Zuschlag sichern und wird das Biopic sowohl fi­nan­zie­ren als auch produzieren.Das Projekt mit dem Titel Kitbag reiht sich somit ein in eine stetig wachsende Liste an hoch­ka­rä­ti­gen Produktionen, welche das Ansehen des hauseigenen Streamingdienstes AppleTV+ weiter anheben sollen. Davon zu sehen sind bislang nur einige wenige Filme wie bei­spiels­wei­se On the Rocks von Sofia Coppola (Lost in Translation) oder das Kriegsdrama Grey­hound mit und aus der Feder von Tom Hanks.Allerdings stehen mit Cherry, die erste Re­gie­ar­beit der Russo Brüder nach Avengers: End­game, dem Scorsese-Film Killers of the Flower Moon mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro in den Hauptrollen, sowie dem von Will Smith angeführten Bürgerkriegs-Drama Eman­ci­pa­tion weitere kostspielige Projekte in den Start­löch­ern. Kitbag ist nun die jüngste der auf­se­hen­er­re­gen­den Verpflichtungen, mit denen sich Apple gegenüber der mächtigen Stream­ing-Kon­kur­renz, die vor allem auch in letzter Zeit alles andere als bescheiden aufgetreten ist, behaupten will.Da Ridley Scott im kommenden März erst mit der Produktion des starbesetzten MGM-Dramas Gucci mit Lady Gaga, Robert De Niro, Al Pacino, Adam Driver, Jared Leto und Jeremy Irons in den Rollen, beginnen wird, kann mit dem Produktionsstart von Kitbag wohl nicht vor 2022 gerechnet werden.