Google erleichtert die geräteübergreifende Nutzung von Apps

Google hat ein neues Tool für Android-Entwickler veröffentlicht, das es erleichtern soll, Apps auf mehreren Geräten zu nutzen. Dieses neue SDK wird es zum Beispiel ermöglichen, eine Aufgabe auf dem Smartphone zu beginnen und sie auf dem Tablet zu beenden.

Bessere Interaktion zwischen verschiedenen Geräten

Google bleibt auch nach der Einführung von Android 13 auf seinen Pixel-6-Geräten nicht untätig. Die Firma aus Mountain View hat nämlich nun das Cross Device SDK veröffentlicht. Zur Erinnerung: Ein SDK ist ein Software Development Kit, das mehrere Tools enthält, die die Arbeit von Entwicklern erleichtern sollen. Mit dem neuen SDK will Google das Cross-Device-Prinzip verbessern und sich so einer Software-Experience nähern, wie sie Apple mit seinen Betriebssystemen bietet.Das Cross Device SDK wurde auf der Google I/O 2022 angekündigt und soll Entwicklern dabei helfen, Apps zu erstellen, die auf allen Arten von Geräten funktionieren. Einen ersten Schritt in diese Richtung machte Google bereits mit Nearby Share, das die Übertragung von Dateien auf Chromebooks und Android-Geräte erleichtert.In einem Blogbeitrag (via Android Central ) kündigt Google an, dass das Cross Device SDK technisch gesehen die geräteübergreifende Experience erleichtern wird. Dazu gehört das Finden von Geräten in der Nähe, aber es geht auch um vereinfachte Verbindungsprotokolle und Authentifizierung. All dies würde auf Wi-Fi, Bluetooth und Ultrabreitband basieren.Einfach ausgedrückt bedeutet das, dass man z. B. eine auf dem Smart-TV begonnene Zahlung vom Smartphone aus beenden kann oder einen Artikel zunächst auf dem Tablet liest und auf dem Chromebook beendet. Außerdem kann man nicht nur eine Route oder einen Standort mit Freunden teilen, sondern auch eine Sammelbestellung in einem Restaurant aufgeben, ohne dass das Smartphone an alle herumgereicht werden muss.Das ist alles sehr aufregend und ich freue mich schon darauf zu sehen, was die Entwickler mit dem neuen Cross Device SDK machen werden. Das neue SDK von Google ist für Entwickler bereits auf Android-Smartphones und -Tablets verfügbar. Später soll es auch auf Geräten mit anderen Systemen wie Chrome OS, Windows oder iOS erscheinen.Was haltet Ihr von Googles Bestreben, die Interaktion zwischen den verschiedenen Geräten zu verbessern? Glaubt ihr, dass Google mit seiner Softwareerfahrung mit Apple gleichziehen wird?