Extra-Licht mit unbekannter Quelle: Universum viel heller als erwartet

New Horizons öffnet weiter den Blick auf neue Horizonte. Wie eine Messung der NASA-Sonde am Rand des Sonnensystems ergab, ist das Universum viel heller, als bisher angenommen. Wo das Extra-Licht herkommt, ist aktuell nur Gegenstand von Spekulationen.

Das Universum hat ein Grund-Glühen, dass wir noch nicht verstehen

Erste Erklärungsversuche

NASA

"Das Universum ist dunkel, aber nicht so dunkel, wie wir dachten": So fast Tod Lauer, Mitglied eines Forscherteams rund um New Horizons eine faszinierende neue Studie zusammen, die sich der Frage gewidmet hatte, wie dunkel unser Universum wirklich ist. Fokus der Untersuchung war der sogenannte "kosmische optische Hintergrund". Wie Lauer erläutert, lassen Beobachtungen hier Rückschlüsse darauf zu, wie viele Sterne sich seit dem Urknall gebildet haben. "Er gibt uns Aufschluss über die Gesamtzahl der Galaxien, die entstanden sind, und wo sie sich in der Zeit befinden könnten", so der Forscher.Wichtigstes Werkzeug für ihre aktuelle Forschung war dabei laut NASA die Teleskopkamera an Bord der Raumsonde New Horizons. Nach dem Vorbeiflug an Pluto im Jahr 2015 und dem Kuiper-Gürtel-Objekt Arrokoth im Jahr 2019 ist New Horizons nun mehr als 7 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Einer der Effekte: Der NASA-Sonde zeigt sich hier ein deutlich dunklerer Nachthimmel, da im inneren Sonnensystem von winzigen Staubpartikeln gestreutes Licht den kosmischen optischen Hintergrund vollkommen überstrahlt. New Horizons habe hier einen einmaligen Aussichtspunkt verschafft, um mit bisher unerreichter Genauigkeit Messungen vornehmen zu können.Für ihre Arbeit mussten die Forscher auch noch eine Reihe von Lichtquellen, wie bekannten Sternen in der Milchstraße und Reflexionen von interstellarem Staub, aus den Messwerten herausrechnen. Und genau hier zeigte sich zur Verwunderung des Teams eine Diskrepanz: Nach Abzug aller Quellen bleibt ein Lichtanteil übrig. "Die Quelle dieses zusätzlichen Lichts bleibt unklar", so in der offiziellen Meldung des beteiligten NOIRLab.Für den Ursprung des Lichts stellen die Wissenschaftler aber trotzdem zahlreiche Vermutungen an. So sei es denkbar, dass sich eine große Anzahl an Zwerggalaxien in der kosmischen Nachbarschaft außerhalb der Nachweisbarkeit liegen. "Ebenso möglich ist, dass die diffusen Halos von Sternen, die Galaxien umgeben, heller sind als erwartet. Andere Möglichkeiten beinhalten eine Population von abtrünnigen, intergalaktischen Sternen, die über den gesamten Kosmos verteilt sind", so Lauer.