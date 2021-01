TIOBE-Index: Python ist die Programmiersprache des Jahres 2020

Python ist zur Programmiersprache des Jahres 2020 gekürt worden. Sie ist zwar noch ein Stück weit vom generellen Spitzenplatz in der Entwickler-Szene entfernt, legt aber seit Jahren immer weiter stark zu.

Nischen-Sprachen auf Kurs

Das zeigt zumindest das nun vorliegende Ranking des TIOBE-Index, in dem die Popularität diverser Programmiersprachen anhand einer Vielzahl von Indikatoren gemessen wird. Hier gab es an der Spitze eine Wachablösung: Das gute, alte C hat sich wieder an die oberste Position vorgekämpft - allerdings mit einer moderaten Zunahme der Popularität. Der Wachswechsel erfolgte in erster Linie, weil das lange dominierende Java im Laufe des letzten Jahren ziemlich deutlich abgestürzt ist.Python kommt nach diesen beiden Klassikern auf Rang 3 und konnte unter allen Sprachen wieder einmal am stärksten zulegen. Das war nun bereits mehrmals der Fall und wenn es so weitergeht, wird Python bald auch an Java vorbeiziehen. Das ebenfalls seit langer Zeit weit oben rangierende C++ wurde bereits aus den Top3 verdrängt.Auf den oberen Rängen finden sich dabei keineswegs nur Programmiersprachen wieder, die ohnehin in aller Munde sind. Eine Nischen-Sprache wie R schafft es immerhin auf den 9. Platz, direkt gefolgt von Groovy. Aber auch das klassische Assembler hat in diesem Jahr noch einmal deutlich zugelegt und verbesserte sich auf Platz 11.Das Ranking errechnet sich aus diversen Faktoren - wie dem praktischen Einsatz einer Sprache, dem Interesse von Entwicklern an Weiterbildungskursen und auch dem Listing in Suchmaschinen. Dadurch weicht der TIOBE-Index teils von den reinen Nutzungs-Statistiken von Entwickler-Plattformen wie GitHub ab. Das führt manchmal zu der Kritik, dass das Zustandekommen der Platzierungen teils etwas willkürlich wirkt - auch wenn etwa die fast schon überall genutzte Skriptsprache JavaScript gerade einmal auf Platz 7 landet. Dafür wird aber auch ein plötzlich aufkommendes Interesse an neueren Sprachen besser abgebildet.