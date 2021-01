HP Envy 14: Dieser neue Laptop soll 16 Stunden Akkulaufzeit bieten

Neben zahlreichen Business-Produkten stellt HP zur CES 2021 eine aktu­alisierte Variante seines Envy 14 Premium-Notebooks vor. Der 14-Zöller im 16:10-Format erhält mehr Leistung für kreative Aufgaben sowie Spiele und soll dabei eine Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden bieten.

Akkurate Farbwiedergabe, schnelle SSDs und Thunderbolt 4

HP

Obwohl AMD und Nvidia mit neuen mobilen Prozessoren und Grafikkarten auf der virtuellen Consumer Electronics Show auftreten wollen, zieht HP seinen Notebook-Launch vor und setzt dabei auf altbekannte, wenn auch leistungsstarke Hardware. Das HP Envy 14 wird über die elfte Intel Core-Generation verfügen und vorrangig auf dem Core i5-1135G7 aufbauen, ei­nem Quad-Core-Prozessor mit einer Leistung von bis zu 4,2 GHz. Neben der integrierten Grafik kann in einigen Konfigurationen zudem die dedizierte Nvidia GeForce GTX 1650 Ti im Max-Q-Design genutzt werden.Laut Herstellerangaben soll das HP Envy 14 über ein Display im 16:10-Format verfügen, dass mit "lebensechten Farben" punkten soll. Die sRGB-Abdeckung von 100 Prozent und ein Del­ta-E-Wert unter Zwei dürfte vor allem Kreativarbeiter ansprechen, die in Photoshop, Pre­mie­re und Co. zu Hause sind. Abseits davon verfügt der 14 Zoll große Bildschirm über eine Auf­lö­sung von 1920 x 1200 Pixeln, IPS-Technik und einen Touchscreen. In der von HP be­wor­be­nen Variante des Envy 14 (eb0010nr) kommen zudem eine 256 GB NVMe-SSD und 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher zum Einsatz. Je nach Preis können diese voraussichtlich variieren.Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen des neuen HP Envy 14 (2021) gehören Features wie WLAN-ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0, Thunderbolt 4 (USB4 Type-C) ein Fingerabdruckleser und eine 720p-Webcam. Für Viele dürfte jedoch vor allem auch die Akkulaufzeit im Mittelpunkt ste­hen, die HP in diesem Fall mit bis zu 16,5 Stun­den angibt. Der Startschuss der neuen Laptops soll noch im Januar fallen. In den USA werden für das Envy 14 mindestens 999 Dollar fällig. Wann und zu welchem Preis erste Kunden in Deutsch­land beliefert werden, steht zum jet­zi­gen Zeitpunkt noch nicht fest.