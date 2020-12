Silvester-Angebote: Die besten Deals für DSL- und Mobilfunk-Tarife

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und bei vielen deutschen Netzanbietern für DSL- und Mobilfunk-Tarife purzeln die Preise. Unser Überblick zeigt euch die besten Angebote für das stationäre und mobile Internet. Mit dabei: 1&1, O2, Klarmobil, PremiumSIM und viele mehr.

Im neuen Jahr 2021 wechseln viele Schnäppchen-Jäger nicht nur Strom, Gas und Ver­si­che­run­gen, sondern vor allem auch DSL- und Handytarife. Zwischen den Feiertagen stehen so­mit besonders viele günstige Angebote zur Verfügung, die zum preiswerten Surfen einladen - egal ob über WLAN oder mobile 4G- und 5G-Netze. Wir haben die besten Deals aus dem Tarifdschungel herausgefiltert und halten euch in dieser Übersicht stets auf dem Laufenden. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar, solltet ihr ein neues Schnäppchen gefunden haben.Für Neukunden bietet Klarmobil ab sofort und nur bis zum 24. Januar ein starkes Upgrade in Hinsicht auf das Datenvolumen an. Hinzu kommt eine deutliche Senkung der monatlichen Grundgebühr. Die LTE-Tarife im Netz der Telekom (D-Netz) starten bereits ab 9,99 Euro samt 5 GB Volumen, Allnet-Flat, EU-Roaming und kostenloser Rufnummernmitnahme. Ab­schlie­ßend entfällt sogar der Bereitstellungspreis in Höhe von knapp 20 Euro, womit die Ersparnis auf die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten bei sehr guten 260 Euro liegt.Zu den schon günstigen DSL- und Glasfaser-Tarifen legt 1&1 jetzt seinen so genannten Home­Server+ (AVM FritzBox) inklusive schnellem WiFi 6 und einen Cloudspeicher (1 TB) kos­ten­los oben drauf. Ebenso ist die 1&1 Service Card enthalten, die unter anderem einen priorisierten, telefonischen 24/7-Support ermöglicht. Inkludiert ist dieser Bonus in fünf Internettarife von DSL 16 über DSL 100 bis hin zu DSL 250 und Glasfaser 1000. Die mo­nat­li­chen Preise rangieren dabei zwischen 9,99 Euro und 39,99 Euro in den ersten 10 Monaten.Der Mobilfunkanbieter O2 bietet kurz vor Silvester seine Prepaid-Jahrestarife im Bundle mit einem Smartphone oder Tablet besonders günstig an. Wer sich zum Beispiel für das re­du­zier­te Sam­sung Galaxy A20e (150 Euro) oder das Xiaomi Redmi 9A (120 Euro) entscheidet, er­hält den Jahrestarif mit 12 GB Datenvolumen und Allnet-Flat kostenlos mit dazu, ganz ohne Vertragsbindung. Wählt man hingegen ein Tablet wie das Samsung Tab A8.0 für 169 Euro, entfällt die Telefonie-Option und O2 stockt das Datenvolumen auf 30 GB auf.Der Drillisch-Discounter Handyvertrag.de bietet kurz nach Weihnachten einen neuen LTE-Tarif an und legt 3 GB Datenvolumen oben drauf. Für 9,99 Euro pro Monat erhält man somit ins­ge­samt 8 GB zum monatlichen Surfen inklusive eine Allnet-Flat zum Telefonieren und SMS-Schreiben in alle deutschen Festnetz- und Mobilfunknetze. Wer sich dazu ent­schei­det, den Be­reit­stel­lungs­preis von 19,99 Euro zu bezahlen, kann einen monatlich kündbaren Vertrag eingehen. Ansonsten liegt die Mindestlaufzeit bei 24 Monaten. Telefoniert und gesurft wird via O2 mit bis zu 50 MBit/s.Auch die Discounter-Tarife von Netzanbietern wie PremiumSIM purzeln zum Jahreswechsel ordentlich im Preis. Bis zum 5. Januar um 11 Uhr könnt ihr euch hier den LTE XL-Tarif mit 10 GB Datenvolumen und Allnet-Flatrate für Telefonate und SMS sichern. Dabei habt ihr die Wahl zwischen einer 24-Monate-Laufzeit oder einer monatlichen Kündigungsoption. Nur für Erstere entfällt allerdings der Be­reit­stel­lungs­preis von 19,99 Euro. Gesurft wird bei Premium­SIM wie auch bei Handyvertrag.de über das Netz von O2 mit bis zu 50 MBit/s.