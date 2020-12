Zwei neue FritzBoxen bekommen experimentelle Labor-Updates

Der Berliner Router-Hersteller AVM hat ein weiteres experimentelles Labor-Update für FritzOS herausgegeben. Das Update steht nun auch für die LTE-Fritzboxen 6890 und 6850 zur Verfügung, zudem auch für die FritzBox 7530.

Neue Funktionen ab FritzOS 07.24-84953:

Smarthome: Auf Tastendruck klingelt ein internes Telefon und zeigt einen Kurztext an

System: Kennwort-Sichtbarkeit bei der Vergabe und Eingabe verändern (Auge-Element)

Weitere Verbesserungen ab FritzOS 07.24-849xx:

Mobilfunk Verbesserung - Stabilität angehoben

Behoben - LTE-Zwangstrennung bei O2 (Deutschland) wird erst nach 10 Minuten festgestellt

Internet: Behoben - Nach Ausfall der primären Internetverbindung und Fallback auf Sekundärverbindung erfolgte keine MyFritz-Registrierung

Behoben - In bestimmten Szenarien erfolgte kein Fallback auf die sekundäre nach Ausfall der primären Internetverbindung

Behoben - Die Fehlermeldung bei doppelter Vergabe einer IPv4-Adresse für ein Heimnetzgerät war nicht sichtbar

Behoben - Inhalt der Spalten für die "Online-Zeit heute" und die "Internetnutzung" waren teilweise vertauscht

Behoben - Public Subnet funktioniert nicht im Parallelbetrieb nach Ausfall der primären Verbindung

Behoben - Nach Werkseinstellung konnte die erste VPN-Verbindung einmalig nicht aktiviert werden

Behoben - Gerätesperre war in bestimmten Szenarien wirkungslos

Behoben - Beim Betrieb der FritzBox hinter bestimmten Kabelmodems kam es zu kurzzeitigen Unterbrechungen der Internetverbindung aller 12 Stunden

Telefonie: Verbesserung - Detailoptimierungen für Telefonbuch und Rufumleitungen

Verbesserung - Nach Betrachten von allen neu empfangenen Faxdokumenten im Faxjournal wird das Blinken der Info-LED beendet

Verbesserung - Detailoptimierungen im neuen Faxjournal

Verbesserung - Tolerantere Fehlerbehandlung bei CardDAV-Servern die Cloudflare verwenden (u.a. Tellows)

Verbesserung - Löschvorgang von Faxdokumenten aus dem Faxjournal heraus optimiert

Behoben - Telekom SIP-Trunk-Account kann nicht deaktiviert werden

Behoben - Für einzelne Internetrufnummern scheitert im Parallel- und im Fallback-Modus die Registrierung sporadisch

Behoben - Nach Neustart der FritzBox erfolgte sporadisch keine erneute Rufnummernregistrierung

Behoben - Bei Online-Telefonbüchern werden die Symbole für vorhandene Kontaktbilder nicht angezeigt

Behoben - Einige Aktionen nach Mehrfachauswahl im Telefonbuch wurden teils nicht bzw. falsch ausgeführt

Behoben - In den Einstellungen des internen Faxgerätes war es nicht möglich, von "Faxe nur senden" auf "Faxe senden und empfangen" umzustellen

Behoben - Unzutreffende Fehlermeldung bei Nutzung falscher Zugangsdaten für CardDAV-basierte Telefonbücher

Behoben - Keine Registrierung von Rufnummern auf einem Mesh-Repeater hinter einer FritzBox 6890 als Mesh-Master

DECT: Verbesserung - Bis zu 10 umliegende Wetterstationen auswählbar

WLAN: Verbesserung - Erkennung von mehreren parallelen WPS-Aktivierungen verbessert

Verbesserung - Meldungen zur DFS-Wartezeit unter "System / Ereignisse" überarbeitet

Verbesserung - Benennung des WLAN-Gastzugangs (SSID, Vorbelegung) in Abhängigkeit von der Sprachauswahl

Verbesserung Stabilität angehoben

Behoben - In seltenen Fällen kam es im 5-GHz-Band zu mehrfachen Radarwartezeiten mit anschließendem Verbindungsverlust

Behoben - In seltenen Fällen ging die 5-GHz-Verbindung zur FritzBox verloren

Behoben - Beim Wechsel des WLAN-Standards von "11a+n" auf "11n+ac" traten fallweise Probleme bei der Belegung von Kanälen auf

Behoben - Diverse Probleme beim Kanalwechsel bei der Einstellung "Funkkanal-Einstellungen automatisch setzen (empfohlen)" behoben

Heimnetz: Verbesserung - Darstellung des Symbols für ein priorisiertes Gerät wurde teilweise nicht richtig zugeordnet

Verbesserung - Anzeige der Netzwerkverbindungen in sehr großen Netzwerken beschleunigt

Verbesserung - Beim Verlassen der Gerätedetails kommt ein Hinweis zum geänderten Gerätenamen nur dann, wenn der Name tatsächlich geändert wurde

Verbesserung - Layoutkorrekturen in den Geräte-Details bei der Priorisierung

Änderung - Beim Setzen eines individuellen Namens für die FritzBox bleibt die Bezeichnung der Arbeitsgruppe der Heimnetzfreigabe ("USB/Speicher") unverändert

Smarthome: Behoben Unzuverlässige Countdown-Schaltung beim FritzDECT 200 und FritzDECT 210

USB: Verbesserung - Auf fritz.nas können mehrere Dateien mit der Umschalt-Taste markiert werden

Verbesserung - Stabilität

Behoben - SMB-Freigaben (fritz.box) erschienen nicht in der Windows-Netzwerkumgebung

Behoben - Freigabe-Links zum NAS erforderten fälschlicherweise Zugangsdaten der FritzBox

System: Verbesserung - Fehlerbehandlung beim Aktivieren der Option "Zugang auch aus dem Internet erlaubt" mit einem ungültigen Kennwort überarbeitet

Verbesserung - Meldungen für WLAN unter "System / Ereignisse" verbessert

Verbesserung - Detailkorrekturen in der Funktions-Diagnose im Bereich Mesh und USB

Verbesserung Updateprozess robuster bei möglichen DNS-Problemen

Verbesserung Stabilitätsverbesserungen

Änderung - Zuordnung einer E-Mail-Adresse zu einem Benutzer entfällt künftig (vorhandene E-Mail-Adressen bleiben bei Upate erhalten)

Änderung - Die bislang nicht empfohlene Möglichkeit einer kennwortlosen Anmeldung an einer FritzBox (Bedienoberfläche) wird nicht mehr unterstützt

Änderung - Wenn für die Anmeldung an der Bedienoberfläche "nur mit dem FritzBox-Kennwort" eingestellt war, wird ein FritzBox-Benutzer mit dem Namen "fritz" und einer zufälligen vierstelligen Zahl sowie dem FritzBox-Kennwort automatisch angelegt. Zur Anmeldung an der Bedienoberfläche im Heimnetz reicht dennoch weiterhin die Angabe des FritzBox-Kennworts aus.

Behoben - Bei Neueinrichtung der MyFritzApp oder der FritzApp Smart Home scheiterte die Nutzung von unterwegs oder es erschien die Meldung, dass die Anmeldedaten ungültig seien

Behoben - Falsches Ereignis unter "System / Ereignisse" bei WPS während der DFS-Wartezeit

