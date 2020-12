Stardew Valley 1.5: Spiel-Phänomen bekommt kostenlosen Riesen-Patch

Stardew Valley ist vor fast fünf Jahren erschienen und die Mischung aus Bauernhof-Simulator und Rollenspiel ist und bleibt ein Phänomen. Denn der Indie-Titel, der von einer einzigen Person entwickelt wird, bekommt nach wie vor neue Inhalte. Und Patch 1.5 ist größer denn je.

Stardew Valley 1.5

Neue Menschen, die man kennenlernen kann

Neue Ziele

Viele neue Gegenstände

Eine neue Art von Quest

Ein neues Farm-Layout

Neue Charakterereignisse

Ein neues Community-Upgrade

Hausrenovierungen (nachdem man das Haus vollständig aufgerüstet hat)

Enten können jetzt schwimmen

Man kann auf Stühlen sitzen

Man kann das Bett verschieben

Aquarien

Eine Reihe neuer Möbelstücke sowie neue Möbeltypen wie Wandlampen

Neue Geheimnisse

Neun neue Musikstücke

Eric Barone alias ConcernedApe ist alleiniger Entwickler des Dauerbrenners Stardew Valley. Die an die Nintendo-Reihe Harvest Moon angelehnte Simulation, die zahlreiche Rollenspiel-Ele­men­te besitzt, hat sich mittlerweile mehr als zehn Millionen Mal verkauft. Und der ge­bür­ti­ge Kalifornier versorgt das Spiel bis heute mit neuen Inhalten.Dabei handelt es sich aber nicht etwa um kleinere Inhaltspakete und sonstige Fixes, sondern um Erweiterungen, für die viele andere wohl Geld verlangen würden. Barone jedoch arbeitet in aller Ruhe und alleine an seinem Spiel und stellt die neuen Inhalte bereit, ohne zusätzliches Geld zu verlangen.Nun ist es wieder einmal soweit, denn der 33-Jährige hat die Stardew Valley-Version 1.5 vor­ge­stellt, die aktualisierte Fassung steht ab sofort zum Download bereit. Auf Twitter kün­dig­te Barone die Neuerungen zunächst an und überraschte dann alle mit der gleich darauf fol­gen­den Veröffentlichung.Die wohl größte Neuerung von Version 1.5 ist die neue Beach Farm, diese ist über die fort­ge­schrit­te­nen Spiele-Optionen einzustellen. Diese ist vor allem erfahrenen Nutzern zu emp­feh­len, was natürlich daran liegt, dass ein Strand-Bauernhof wegen des sandigen Un­ter­grun­des besonders schwierig zu führen ist. Außerdem bietet Stardew Valley nun einen lo­ka­len Split-Screen-Co-Op-Modus für bis zu vier Spieler.Stardew Valley 1.5 bringt aber vor allem auch viele kleinere Neuerungen mit sich, wie man im Changelog nachlesen kann. Das sind die Wichtigsten: