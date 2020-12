Amazon Echo: Alexa unterstützt ab sofort Gruppenanrufe

Pünktlich zu Weihnachten liefert Amazon eine neue Alexa-Funktion, die es Nutzern ermöglicht, per Gruppenanruf auch vom eigenen zu Hause aus das Fest mit der gesamten Familie zu begehen. Zwingend notwendig für das neue Gruppenanruf-Feature ist jedoch ein Echo-Gerät.

Gruppenanrufe vorerst nur mit Echo-Gerät

News und Infos zum Smart Speaker

Wie von Amazon im September versprochen, können Besitzer eines Amazon Echo , Echo Dot oder Echo Show ab sofort Gruppenanrufe mit bis zu sieben Teilnehmern starten. Der Echo Show mit Bildschirm und Kamera kann dabei pünktlich zum Weihnachtsfest aus der Audio- so­gar eine Videokonferenz machen. Bereits vor der Implementierung dieses neuen Gruppen-Features erfreute sich der einfache Videoanruf via Alexa-gesteuerten Geräten während der noch immer anhaltenden Corona-Pandemie großer Beliebtheit - nun also auch mit bei­spiels­wei­se bis zu sieben Familienmitgliedern."Familie" ist dabei das Stichwort für einen weiteren Aspekt der neuen Funktion. Über die Alexa-App können Besitzer eines Echos Gruppen erstellen und benennen. Ein Gruppenanruf kann dann z.B. mit dem Sprachbefehl "Alexa, rufe Familie an" gestartet werden. Dabei kön­nen nach der Erstellung der Gruppe alle Mitglieder mit dem gleichen Befehl einen Grup­pen­an­ruf starten.Interessant an dem neuen Alexa-Feature ist au­ßer­dem, dass die Gruppenanrufe im Vi­deo­for­mat eine echte Alternative zu den in diesem Jahr viel genutzten Videokonferenz-Diensten wie Zoom oder Microsoft Teams werden könn­ten. Nachdem die Konkurrenz mittlerweile auch die Beschränkungen gelockert hat, erfreuen sich Echo-Nutzer von Beginn an einer un­be­grenz­ten Anrufdauer. Hinderlich ist allerdings, dass die Alexa-App selbst die Gruppenanruf-Funk­ti­on (noch) nicht unterstützt und spezielle Hardware in Form eines Echo-Gerätes zwingend erforderlich ist.Amazon veröffentlichte neben der Gruppenanruf-Funktion außerdem auch ein US-exklusives Feature des neuen Echo Show 8, welches die Teilnahme an Zoom- und Amazon-Chime-An­ru­fen erleichtert. Hierbei ist ein simpler Sprachbefehl wie "Alexa, tritt meinem Zoom-Meet­ing bei" bereits ausreichend.