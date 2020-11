Starke Rückkehr: LG Velvet überzeugt in der Premium-Mittelklasse

Die Mittelklasse der Android-Smartphones hat einen neuen Mitspieler, das LG Velvet. Für unter 500 Euro bietet der südkoreanische Hersteller sein Premium-Modell an, das mit moderner Ausstattung und sty­lischem De­sign im Media Markt Online-Shop überzeugt. (Anzeige)

Großes OLED-Display, starke Kameras und solide Performance

Starkes Android-Smartphone für nur 499 Euro

LG

Wer beim Smartphone-Kauf nicht in den sauren Apfel beißen und lieber etwas Geld sparen möchte, der sollte sich das kürzlich vorgestellte LG Velvet genauer ansehen. Die De­tail­ver­liebt­heit ist hier schon am Gehäuse des Smartphones zu erkennen. Eine Kombination aus Glas und Metallrahmen sowie die tropfenartige Triple-Kamera an der Rückseite kommt be­son­ders in der schimmernden Farbvariante Aurora Silber zur Geltung. Damit man die wer­ti­ge Optik und Haptik des LG Velvet auch ohne Schützhülle genießen kann, spendiert man dem Androiden zudem ein besonders stabiles Gehäuse, das nach dem bekannten Militärstandard MIL-STD-810G zertifiziert wurde.Was wirklich zählt sind die inneren Werte. Und auch in diesem Bereich kann das LG Velvet überzeugen. Man trifft auf ein 6,8 Zoll großes FullVision-OLED-Display mit einer dezent untergebrachten Raindrop-Notch. In dieser versteckt sich die hochauflösende 16-Megapixel-Kamera, die an der Front für Selfies zuständig ist. Durch das 20,5:9-Format lässt sich das Smartphone trotz seiner Größe sehr gut bedienen, während zeitgleich nervige schwarze Balken beim Streamen von Filmen und Serien minimiert werden. Die eingangs erwähnte Triple-Kamera an der Rückseite besticht zudem mit beeindruckenden 4K-Videos und Bildern in 48 Megapixeln, Steady-Cam-Funktion einem Superweitwinkel und Tiefensensor.Alle diese Features benötigen natürlich einen leistungsstarken Antrieb. Dafür steht im LG Velvet der Qualcomm Snapdragon 845 bereit. Ein Achtkern-Chip mit 2,8 GHz, der trotz seines Alters auch jetzt noch eine ordentliche Performance an den Tag legt und samt 6 GB Arbeitsspeicher auch fordernde Aufgaben und Spiele der nächsten Jahre gut bewältigen wird. Ab Werk verbaut LG direkt 128 GB Speicher. Wer mehr benötigt, kann eine MicroSD-Karte nebst der Nano-SIM einsetzen. Zu den weiteren Eckdaten des neuen LG Velvet gehören eine 4300-mAh-Batterie für lange Akkulaufzeiten, kabelloses Laden und zeitgemäße Funk­ver­bin­dun­gen mit 4G LTE, Bluetooth 5.2, WLAN-ac und NFC.