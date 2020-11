AVM Labor-Update: Diese Neuerung startet für FritzBox 7490 und 7590

Der Berliner Netzwerk-Spezialist AVM hat eine neue Runde in den Labor-Updates für FritzOS 7.24 gestartet. Dabei ziehen jetzt die beiden Fritz­Boxen 7490 und 7590 bei den Neuerungen gleich. Besitzer der Router können die neue Betaversion jetzt beziehen.

Neue Beta zum testen

Änderungen FritzOS 7.24-84070/84071 Smarthome: NEU - Interner Telefonanruf per Vorlage auslösen

System: NEU - Kennwort-Sichtbarkeit bei der Vergabe und Eingabe verändern (Auge-Element)

Verbesserung - Detailkorrekturen in der Funktions-Diagnose im Bereich Mesh und USB

Änderung - Zuordnung einer E-Mail-Adresse zu einem Benutzer entfällt künftig (vorhandene E-Mail-Adressen bleiben bei Upate erhalten)

Verbesserung - Updateprozess robuster bei möglichen DNS-Problemen

Internet: Behoben - Gerätesperre war in bestimmten Szenarien wirkungslos

Behoben - Beim Betrieb der FritzBox hinter bestimmten Kabelmodems kam es zu kurzzeitigen Unterbrechungen der Internetverbindung aller 12 Stunden

DECT: Verbesserung - Bis zu 10 umliegende Wetterstationen auswählbar

Heimnetz: Verbesserung - Layoutkorrekturen in den Geräte-Details bei der Priorisierung

AVM

Die neue experimentelle Labor-Version kann ab sofort von Nutzern der FritzBox 7590 und der 7490 ge­testet werden. Beide Router hatten schon getrennt von einander die ersten Beta-Versionen erhalten, doch ab sofort gibt es die Updates in einem Rutsch. Die neuen FritzOS-Versionsnummer lauten 7.24-84070 und 7.24-84071. Als Neuerung gibt es für beide FritzBoxen ab sofort eine neue Anzeige beim System-Passwort, sowie die Option, einen internen Telefonanruf per Vorlage auszulösen. Dazu gibt es in diesem experimentellen Labor-Update einige Ver­besserungen und Fehlerbehebungen.Die neue Version trägt die Versionsnummer 07.24-84070/84071. Informationen zu dem Labor-Programm und Tipps für die Beta-Versionen findet man direkt bei AVM. Die neuen Vorab-Versionen werden auf der Seite von AVM zum Download angeboten. Die Liste der Änderungen ist recht kurz. Es gibt einige Verbesserungen und Optimierungen, zudem wurden Fehler aus den voran­ge­gangenen Beta-Versionen behoben. In den Release-Notes heißt es dazu: