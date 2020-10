Benchmarks: iPhone 12 liegt bei Grafikleistung hinter dem iPhone 11 Pro

Neues Smartphone, beste Leistung: Beim iPhone 12 trifft diese Aussage so nicht ganz zu. Wie Benchmark-Tests zeigen, bleibt das iPhone 12 in Sachen Grafikleistung hinter dem iPhone 11 Pro zurück. Auch das iPad Air 4 mit gleicher CPU hat die Nase vorn.

Das iPhone 12 kann nicht ganz an die Leistung des iPhone 11 Pro heranreichen

Das iPhone 12 gegen das iPad Air 4

Das Wichtigste zuerst: Mit dem A14 Bionic bietet Apple eine der schnellsten Smartphone-CPUs der gesamten Branche. Für normale Nutzer bringt der Chip für alle Lebenslagen auf jeden Fall genügend Leistung mit. Trotzdem zeigt sich bei der genauen Untersuchung der Hardware in ersten Benchmark-Tests erstaunliches: Wie die Benchmark-Seite AnTuTu (via Phonearena ) in einem Beitrag über die neuesten Ergebnisse schreibt, kann das iPhone 11 Pro trotz des älteren Chips bei der Grafikleistung einen höheren Score erreichen als das iPhone 12."Die GPU-Leistung des iPhone 12 ist im Vergleich zum iPhone 11 Pro tatsächlich zurückge­gangen - möglicherweise das erste Mal in der Apple-Geschichte", so AnTuTu. Wie auch die Autoren betonen, gilt es bei solche frühen Benchmark-Ergebnissen natürlich immer zu bedenken, dass die Datenbasis hier noch recht klein ist. Da der GPU-Vorsprung in den aktuellen Daten aber durchaus ordentlich ausfällt, darf man hier auf jeden Fall auf weitere Ergebnisse gespannt sein.Auf der Suche nach einer möglichen Erklärung verweist AnTuTu auch auf den Vergleich iPad Air 4 und iPhone 12. Beide Geräte sind mit dem A14 Bionic ausgerüstet, das iPad Air 4 kann aber gegenüber dem iPhone 12 einen deut­lichen Vorsprung bei den Benchmark-Werten erreichen. AnTuTu "spekuliert", dass Apple hier aus zwei Gründen die Leistung des Chips in dem wesentlich kleineren Gerät drosselt: Akkukapazität und Wärmeableitung. Ähnlich könnte es sich auch zwischen iPhone 11 Pro und iPhone 12 verhalten.