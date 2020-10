iPhone 12: Neue Renderbilder kurz vor der Präsentation durchgesickert

Obwohl Apple die neuen iPhones in wenigen Stunden offiziell vorstellen möchte, sind jetzt noch einmal zahlreiche Renderbilder zu den nächsten Flaggschiff-Smartphones geleakt worden. Auf den Bildern sind das iPhone 12 (Pro), das iPhone 12 Pro Max und das iPhone 12 Mini zu sehen.

iPhone 12 Pro (Max) mit Triple-Lamera

Evan Blass

Die Bilder stammen von Evan Blass und wurden auf der Plattform Voice veröffentlicht. Es handelt sich um Pressebilder, die zur Vermarktung der iPhone-Generation dienen sollen. Das iPhone 12 (Mini) wird es in den fünf Farben Schwarz, Blau, Rot, Weiß und Grün geben. Große Unterschiede zwischen dem iPhone 12 und dem iPhone 12 Mini lassen sich nicht erkennen.Das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max sehen optisch ebenfalls identisch aus. Selbst­ver­ständ­lich wird die Größe der beiden Modelle un­ter­schied­lich sein. Die zwei Smartphones wird es in einer blauen, grauen, goldenen und silbernen Farbvariante geben. Während das iPhone 12 (Mini) lediglich über zwei Kamera-Linsen und einen LED-Blitz verfügt, kommt im iPhone 12 Pro (Max) eine Triple-Kamera mit zusätzlichem Lidar-Sensor zum Vorschein. Große Überraschungen bringt das Design der vier Smartphones allerdings nicht mit sich.Die Apple-Keynote soll heute um 19 Uhr nach deutscher Ortszeit starten. Neben den vier iPhone 12-Modellen werden auch weitere Geräte wie der HomePod Mini erwartet. Außerdem soll ein magnetisches Ladegerät vorgestellt werden. Das Event wird unter der Überschrift "Hi, Speed" abgehalten. Damit wird auf die Performance der neuen iPhones angespielt.