Knaller-Preis: Günstige Sony-Fernseher & Soundbars bei Media Markt

Sony und Media Markt zeigen sich im Online-Shop derzeit mit besonders günstigen Angeboten für 4K-Fernseher und Soundbars. Dabei können Schnäppchen-Jäger gleich dreifach sparen: Direktabzug, Cashback und Gratis-Versand lauten die Stichworte. (Anzeige)

Nicht nur Sony dabei: Der Soundbar-Cashback ist für alle 55+ Zoll UHD-TVs einlösbar

Klangstarke Sony-Soundbars kombiniert mit grandiosen Smart-TVs

Jetzt bei 4K-TVs und Soundbars sparen!

Nichts ist so schön, wie drei Rabattaktionen miteinander kombinieren zu können. Im Fall von Sony und Media Markt steht dabei vor allem die neue Soundbar-Aktion im Mittelpunkt. Wer sich bis zum 30. November 2020 für einen neuen Fernseher mit einer Diagonale ab 55 Zoll entscheidet und gleichzeitig zu einer von drei ausgewählten Sony-Soundbars greift, der er­hält an der Kasse einen Direktabzug von bis zu 100 Euro. Schnellentschlossene profitieren zu­dem bis zum 18. Oktober von einem Rabatt in Höhe von bis zu 1000 Euro auf ausgewählte Smart-TVs des japanischen Herstellers.Zu guter Letzt können beide Direktabzüge mit dem frisch gestarteten Lieferluxus im Online-Shop von Media Markt kombiniert werden, der euch den neuen Fernseher kostenlos nach Hause liefert. Üblicherweise würden hierfür über 30 Euro anfallen, die man jetzt sparen kann. Spezielle Gutscheine oder Coupon-Codes? Die braucht ihr nicht. Der Cashback erfolgt direkt im Warenkorb. Alternativ könnt ihr euch natürlich während der Bestellung auch eine Abholung in einer nahegelegenen Filiale reservieren.Die drei Soundbars, welche euch eine Extra-Rabatt von bis zu 100 Euro ermöglichen, findet ihr auf der einfach gestalteten Aktionsseite von Media Markt . Vor allem die beiden Modelle inklusive kabellosem Subwoofer wissen zu gefallen. Sie bieten jeweils eine Gesamtleistung von 400 Watt und verfügen über die neue Sony Vertical Surround Engine. Hinter der Tech­no­lo­gie verbirgt sich grandioser Sound, der das Hörerlebnis auf ein 3.1-System sogar via Dolby Atmos und DTS:X verteilt. Dank WLAN-Verbindung können die Soundbars auch als Mul­ti­room-System genutzt werden und ein integrierter Chromecast sowie Spotify Connect sorgen für das gewisse Extra.In Hinsicht auf die verfügbaren Sony-Fernseher hält der Online-Shop von Media Markt für jede Preis- und Luxusklasse das passende Modell bereit. Vom günstigen und kompakten 55-Zöller über moderne OLED-TVs bis hin zur XXL-Diagonale mit 85 Zoll. Passend dazu zeigen euch der Händler und Sony direkt, welche Fernseher nicht nur eine hohe 4K-Auflösung, HDR und Technologien wie das farbenfrohe Triluminos unterstützen, sondern auch ob sich die zu­kunfts­taug­li­chen Modelle für den optimalen Betrieb in Verbindung mit der neuen Play­Station 5 (PS5) und ihren hohen Bildwiederholraten eignen. Gerade für die Next-Gen-Konsole lohnt sich ein Blick auf die Rabattaktionen.