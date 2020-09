Wasserkugel: So sieht Apples einzigartiger "schwimmender" Store aus

Apple will mit seinen Stores auch zeigen, was man ist: einer der wert­vollsten Konzerne der Welt. Jetzt hat das Unternehmen Bilder vom neuesten Prestige-Projekt vorgelegt. Im Hafen von Singapur öffnet die "schwimmende" Apple Marina Bay Sands in dieser Woche ihre Pforten.

Die "schwimmende Kugel" ist Apple bisher ehrgeizigstes Store-Projekt

Auch unter Wasser viel los

Im August hatten wir euch schon über Apples einzigartiges Projekt in der Bucht von Sin­ga­pur berichtet , damals waren aber Bilder vom Inneren der schwimmenden Kugel noch nicht ver­fügbar. Jetzt hat das Unternehmen sein nach eigener Aussage bisher "ehrgeizigstes Ein­zel­handelsprojekt" abgeschlossen und lädt in dieser Woche zur offiziellen großen Er­öff­nung. Dabei ist man bemüht zu betonen, dass die Nummer 512 der weltweiten Apples Stores etwas bietet, was es so bisher noch nicht gab."Bei der Kugel handelt es sich um die erste voll verglaste Kuppelkonstruktion ihrer Art, die vollständig selbsttragend ist und aus 114 Glasstücken mit nur 10 schmalen vertikalen Pfosten für die strukturelle Verbindung besteht", so die Erläuterung zur außergewöhnlichen Architektur. Dabei will man sich für die Konstruktion von dem Pantheon in Rom inspiriert haben lassen. "Ein Oculus an der Spitze der Kuppel sorgt für einen überfluteten Lichtstrahl, der den Raum durchquert", so die Macher weiter.Unter der großen Kuppel platziert Apple unter anderem ein "Forum" vor einer großen Video­leinwand, dass neben dem Nutzen als Präsen­tationsort auch "Künstlern und Kreativen" aus Singapur eine Bühne bieten soll. Neben dem direkt sichtbaren Teil des Stores findet sich unter der Wasserlinie unter anderem der "erste Unter­wasser-Meetingraum" des Unternehmens. Unter Wasser wurde außerdem in einem langge­zogenen Tunnel, der für eine Verbindung zu einem Einkaufszentrum sorgt, weiterer Raum für Produkte geschaffen.