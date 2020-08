Nur noch heute kostenlos: Aktion rund um Telekom-LTE-Tarif läuft aus

Wie gewinnt man Kunden für ein Tarifangebot? Man bietet eine Gratis-Probe! Genau diese Idee verfolgt jetzt die Telekom mit ihrer Mobilfunk-App fraenk. Wer sich die Anwendung herunterlädt, kann die fraenk Flat für einen Monat kostenlos nutzen. Die Aktion endet aber schon heute.

Nur noch bis 31.08. einen Monat gratis Telekom-LTE-Tarif buchen

Aktion läuft heute aus

Über mangelnde Angebote abseits der großen Telekommunikations-Anbieter kann man sich in Deutschland nicht beschweren. Dabei erfreuen sich vor allem Prepaid- und Postpaid-Angebote sowie Tarife mit geringer Laufzeit großer Beliebtheit - 2019 waren rund 24,7 Prozent der deutsch­sprachigen Mobiltelefonnutzer ab 14 Jahre mit einer Prepaid-Karte in den Netzen unterwegs. Die Telekom will diesen großen Kundenstamm, der Flexibilität schätzt, mit seinem Angebot unter dem Namen fraenk ködern. Dank einer aktuellen Aktion, die heute endet, kann man "Die Mobilfunk App" einen Monat kostenfrei testen.fraenk setzt dabei darauf, dass sich Nutzer zunächst die entsprechende App für iOS oder Android herunterladen. Normalerweise kann man dann in der Anwendung aktuell genau eine Option wählen. Die fraenk Flat bietet vier GB LTE-Volumen im Netz der Telekom, für fünf Euro können bis zu zehnmal pro Monat jeweils zwei GB hinzugebucht werden - ohne Volumen ist hier keine Internetverbindung mehr möglich. Eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS ist ebenfalls inbegriffen. Die Rechnung kann dabei nur über PayPal beglichen werden. Der Postpaid-Tarif kommt mit einer Kündigungsfrist von einem Monat.Um den kostenlosen Testmonat nutzen zu können, muss zunächst das PayPal-Konto in der App registriert werden. Die Telekom verspricht, dass der Versand der SIM-Karte dann in ein bis zwei Tagen erfolgt. Will man den Tarif nach Auslaufen der Aktion nicht weiter nutzen, muss zwei Wochen vor Vertragsende gekündigt werden, Kosten fallen aber auch dann nicht an. Eine Anschlussgebühr gibt es bei fraenk ebenfalls nicht.