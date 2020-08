Kampfpreis endet bald: Amazon verkauft Echo Dot 3 für nur 10 Euro

Amazon bleibt dem günstigen Echo Dot 3 treu und bietet seinen WLAN-Lautsprecher im Bundle mit einem Monat Music Unlimited für anteilig nur 9,99 Euro an. Doch der Rabatt könnte zeitnah auslaufen. Prime-Mit­glie­der und "normale" Kunden sollten sich daher schnell entscheiden.

Man muss nicht immer Neukunde sein - Es gibt Ausnahmen

Darum ist der Echo Dot (3. Gen.) der beste Smart-Speaker-Einstieg

Langsam aber sicher dürfte sich Amazon mit dem Bundle-Angebot des Echo Dot (3. Gen.) im Endspurt befinden. Die Teilnahmebedingungen sind schon nicht mehr aufrufbar, obwohl das Paket, bestehend aus dem Smart-Speaker und einem Monatszugang zum Streaming-Dienst Music Unlimited, auch jetzt noch bestellt werden kann. Der Preis beträgt während der Ra­batt­ak­tion für Prime-Mitglieder nur 17,98 Euro , ohne einen Premium-Account von Amazon werden 19,98 Euro fällig. In beiden Fällen gilt jedoch, dass der Echo Dot 3 jeweils anteilig mit nur 9,99 Euro zu Buche schlägt.In der Beschreibung des Deals spricht Amazon davon, dass man den rabattierten Echo Dot der dritten Generation im Bundle nur an Neukunden der hauseigenen Streaming-Plattform Music Unlimited verkauft. Doch die Definition von Neukunden scheint der Online-Shop dabei etwas breiter auszulegen. Auf einschlägigen Schnäppchen-Webseiten ist zu lesen, dass Käu­fer das Angebot ebenso wahrnehmen konnten, obwohl sie vor geraumer Zeit bereits das Mu­sik-Streaming von Amazon genutzt haben. Gleiches hört man von Interessenten, die wäh­rend des kostenlosen Probemonats von Music Unlimited ausgestiegen sind.Wer auf den Aktionsseiten für Prime-Mitglieder sowie für normale Kunden den reduzierten Preis von 17,98 Euro respektive 19,98 Euro findet und den Amazon Echo Dot 3 mit ihm zusammen dem Warenkorb hinzufügen kann, der qualifiziert sich für das ver­gleichs­wei­se günstige Bundle. Wenn man weitere Kosten nach dem Kauf verhindern möchte, sollte man das mitgelieferte Music Unlimited-Abo zeitnah kündigen, sodass sich dieses nicht um einen weiteren Monat verlängert.Der Amazon Echo Dot 3 ist vor allem kompakt und mit sämtlichen Alexa-Skills ausgestattet, die der Online-Händler für seine Sprach­as­sis­ten­tin bereithält. Dazu gehören die Steuerung des Smart-Homes, das Erstellen von To-Do-Listen, Ka­len­der­ein­trä­ge, Wecker, Wet­ter­vor­her­sa­gen und Drittanbieter-Apps. Zu Letzteren gehören zum Beispiel Fahrpläne der Deutschen Bahn, Rezepte von Chefkoch, Nachrichten der Tagesschau oder das Fern­seh­pro­gramm von TV Digital. Auch die Nutzung von dritten Musik-Streaming-Diensten wie Apple Music und Spotify ist möglich. Klanglich sind Geräte wie der Echo Plus oder Studio zwar deutlich besser, aber für anteilig 9,99 Euro kann sich der kleine Echo Dot durchaus sehen lassen.