Neues Amazon Trade-In-Programm: Gutschein & Rabatt für alte Geräte

"Eintauschen und ein neues Amazon-Gerät erhalten": Unter dieser Überschrift hat Amazon sein eigenes Trade-In-Programm gestartet. Alte Geräte werde dabei gegen Amazon-Gutscheine getauscht, wer ein Upgrade durchführt, erhält einen Preisnachlass.

Einschicken kostenlos

Geräte gegen Gutscheine & Rabatte tauschen

Trade-In-Programme erfreuen sich in den letzten Jahren großer Beliebtheit, jetzt können alte Amazon-Geräte im Rahmen eines neuen Angebots gegen Gutscheine und Rabatte einge­tauscht werden. Vorerst nimmt das Unternehmen dabei nur "ausgewählte Echo- und Fire TV-Geräte, Fire-Tablets sowie Kindle eReader" an, "das Trade-In-Programm wird jedoch ständig mit neuen Artikeln aktualisiert", so der Konzern weiter.Wie bei anderen Trade-In-Programmen kann auch bei Amazon zunächst eine Geräteka­tegorie gewählt werden. Danach kann dann die Auswahl des genauen Gerätetyps erfolgen - beispielsweise die Kategorie Kindle-Reader erstreckt sich dabei vom Kindle Keyboard (Gen 3) bis hin zum Kindle Oasis (Gen 9). Ist das passende Gerät gefunden, erfolgen zwei Fragen zum Zustand. Je nach Antwort erfolgt dann die Anzeige, welchen Gutscheinwert man für das Einsenden erhalten wird.Bei einer kurzen Stichprobe ergab sich dabei für das Kindle Keyboard (Gen 3) ein Gutscheinwert von 5 Euro, bei einem voll funktionsfähigen Kindle Oasis (Gen 9) bietet Amazon immerhin 65 Euro an. Für Nutzer dürfte aber wohl vor allem ein weiteres Angebot durchaus verlock­end sein. Amazon gewährt beim Austausch gegen ein neues Gerät deutliche Rabatte: bei Kindle und Fire-Tablets und Sticks 20 Prozent, bei Echo-Geräten sogar 25 Prozent.Für das Einschicken der Geräte stellt Amazon kostenlos ein vorfrankiertes Versandetikett zur Verfügung. Sollte ein Trade-In abgelehnt werden, wird auch der Rückversand kostenlos abgewickelt. Das Unternehmen gibt an, dass die Überprüfung der eingeschickten Geräte bis zu 10 Tage in Anspruch nehmen kann.