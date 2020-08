Ein Stern, dem das Licht ausgeht: Rätsel um Beteigeuze scheint gelöst

Warum dunkelt sich Beteigeuze ab? Nachdem der Stern im letzten Jahr deutlich an Helligkeit abnahm, wurden diverse Theorien gesponnen, jetzt scheint der Grund für die mysteriöse Abdunklung aber gefunden: Ein gigantischer Ausbruch, der das Licht schluckt.

Am Ende war es doch nur eine kosmische Wolke

Sehr außergewöhnlich

Wenn ein Stern über wenige Monate zwei Drittel seiner Strahlkraft verliert und damit sogar mit bloßem Auge weniger hell erscheint, dann bringt das Beobachter ohne Zweifel zum Stau­nen und Rätseln. So geschehen zwischen Oktober 2019 und Februar 2020, wo Beteigeuze - einer der hellsten Sterne am Nachthimmel - plötzlich eine dramatische Abdunklung zeigte. Eine der Theorien: Der Stern könnte im Begriff sein, sich in eine Supernova zu verwandeln. Anhaltende Beobachtungen mit Hubble lassen jetzt aber einen anderen Schluss zu und führen zu einer aufklärenden Studie."Im Herbst 2019 entdeckten wir eine große Menge dichtes, heißes Gas, das sich durch die ausgedehnte Atmosphäre von Beteigeuze nach außen bewegte. Wir glauben, dass sich dieses Gas Millionen von Meilen außerhalb des Sterns abgekühlt hat, um Staub zu bilden, der den südlichen Teil des im Januar und Februar abgebildeten Sterns blockierte", so Andrea Dupree, stellvertretende Direktorin des Zentrums für Astrophysik Harvard & Smithsonian und Hauptautorin der Studie laut Phys . Kurz gesagt: Nach einer gigantischen Explosion wurde genau in Sichtrichtung der Erde Material ausgestoßen und bildete eine dunkle Wolke.Die eigentlich naheliegend wirkende Erklärung für die Abdunklung ist dabei aber durchaus eine Überraschung für die Forscher. Beteigeuze ist ein sehr aktiver Stern, der durchschnittlich 30 Millionen Mal mehr Masse verliert als die Sonne. Die Beobachtungsdaten sprechen dafür, dass die jüngsten Aktivitäten zu einem Verlust von etwa der zweifachen Menge an Material allein von der Südhalbkugel geführt haben - ein ge­waltiger Event. "In mehr als anderthalb Jahr­hunderten (seit Start der ständigen Beobach­tung) ist dies Beteigeuze nicht passiert. Es ist sehr einzigartig", so Dupree.