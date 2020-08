Telekom verschenkt bis zu 50 GB Datenvolumen an Prepaid-Kunden

Die Deutsche Telekom zeigt sich im August in Geberlaune und soll seinen Prepaid-Kunden ein zusätzliches, kostenlosen Datenvolumen spendieren. Die Rede ist von einer 10-fachen Erhöhung, die mit bis zu 50 GB über die hauseigene MeinMagenta-App abgerufen werden kann.

Das Telekom-Datengeschenk ist für vier Wochen nutzbar

Von der Tagesflat bis hin zur Unlimited-Option

Den Kollegen von Caschys Blog sollen interne Dokumente der Telekom vorliegen, nach de­nen der Mobilfunkanbieter plant, Prepaid-Nutzer zeitnah mit einem weiteren Datengeschenk zu versorgen. Kunden, die über die monatlich kündbaren Tarife MagentaMobil Prepaid M, L oder XL verfügen, können zum Start der Aktion am 13. August 2020 ein 10-faches LTE-Da­ten­vo­lu­men erhalten. Im besten Fall profitiert man so von zusätzlichen 20 GB (M), 30 GB (L) oder 50 GB (XL). Das Gratis-Volumen muss jedoch manuell über die Telekom MeinMagenta-App abgerufen werden.Weiterhin sollen die Dokumente aufzeigen, dass das Datengeschenk nach der Aktivierung innerhalb von vier Wochen verfällt, dafür allerdings auch vor dem grundlegenden Da­ten­vo­lu­men des MagentaMobil Prepaid-Tarifs verbraucht wird. Für Telekom-Nutzer ohne Ver­trags­bin­dung eine nette Dreingabe, gerade in Hinsicht auf die weiterhin andauernde Ferien- und Urlaubszeit. Ob diese jedoch auch im EU-Ausland via Roaming genutzt werden kann, bleibt abzuwarten. Spätestens am Donnerstag dürfte sich die Telekom mit offiziellen Informationen zu Wort melden.Auch wer spontan in die drei kompatiblen Pre­paid-Tarife wechselt, soll den Datenvorteil nu­tzen können. Derzeit fallen für den Magenta­Mobil M mit 2 GB monatlich 9,70 Euro an, während die Optionen Prepaid L (3 GB) und Prepaid XL (5 GB) für 14,57 Euro respektive 24,32 Euro pro Monat zu Buche schlagen. Letzterer beinhaltet zudem eine Allnet-Flat sowie HotSpot-Flat, während die kleineren Ta­ri­fe mit einer Telekom-Flat und Mi­nu­ten­pa­ke­ten ausgestattet sind. Die Tarife MagentaMobil Pre­paid S und Max sind aufgrund von feh­len­dem bzw. un­be­grenz­tem Da­ten­vo­lu­men logischer­weise ausgeschlossen.