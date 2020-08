TeamViewer erweitert Fernzugriffs-Features auf alle Android-Geräte

Auf Smartphones mit Android-Version 7.0 oder höher kann man ab sofort mit TeamViewer bei App-Installationen und Problemen behilflich sein. War bisher nur das Teilen des Bildschirminhalts möglich, kann der Fernzugriff jetzt mit aktiver Steuerung und Tastatureingabe erfolgen.

TeamViewer macht auf Android jetzt vollwertigen Fernzugriff möglich

Auf iOS wegen Einschränkungen nicht möglich

Von den Großeltern bis zu den Kollegen: Auch auf Smartphones kann es zu Situationen kommen, wo unerfahrene Nutzer etwas Hilfe benötigen. TeamViewer will das jetzt mit dem neuen "Universal Add-On" erstmals in vollem Umfang auch aus der Ferne ermöglichen. Auf allen Android-Smartphones, die das Betriebssystem in der Version 7.0 oder höher installiert haben, wird es damit möglich, per Fernzugriff aktiv durch das System zu steuern und Eingaben per Tastatur vorzunehmen. "Jeder sollte in der Lage sein, seine Freunde, Eltern oder Großeltern zu unterstützen, unabhängig von seinem Android-Smartphone", so TeamViewer-CTO Mike Eissele zur Vorstellung Das Unternehmen integriert das nötige Addon als optionalen Download in seine Anwendung " TeamViewer QuickSupport ", die auf mehr als 10 Millionen Downloads verweisen kann. Diese erlaubt es in ihrer Grundfunktion, die Inhalte des Bildschirms mit anderen Geräten zu teilen und Dateien zu übertragen. Nach dem Öffnen erfolgt seit dem letzten Update auf unter­stützten Geräten ein Hinweis unter der Überschrift "Addon verfügbar". "Dieses Gerät unterstützt unsere Funktion ‘Fernzugriff', der Nutzer hat jetzt die Wahl, den Download durchzuführen, die App leitet dann auf den entsprechenden Eintrag im Google Play Store weiter.Nutzer von iOS-Geräten müssen auf einen Fernzugriff mit Möglichkeit zur Steuerung und Eingabe weiterhin verzichten. Apple beschränkt hier Dritt-Anbieter darauf, Apps für das Teilen des Bildschirminhalts bereitzustellen. Eine aktive Eingabe durch fremde Anwendungen wird aber von dem Unternehmen prinzipiell blockiert.