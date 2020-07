Microsoft Family Safety: Umfassendes Kinder-Tracking breit verfügbar

Nach der Vorstellung im Frühjahr hat Microsoft seine Kindersicherungs-App "Family Safety" jetzt breit zum Download für iOS, Android aber auch als Web-App zur Verfügung gestellt. Die Anwendung erlaubt Überwach­ung von Bildschirmzeiten und Standorten und vieles mehr.

Was Google schon eine ganze Weile unter der Überschrift Family Link bereitgestellt, hat jetzt auch Microsoft im Programm: Family Safety ermöglicht Eltern die umfassende Steuerung und Überwachung des digitalen Lebens ihrer Kinder - das Unternehmen wählt hier in der Beschreibung die Formulierung "bringen Sie gesunde Lebensgewohnheiten in Ihren Alltag". Die Anwendung ist dabei auf das Microsoft-Produkt-Universum ausgelegt, funktioniert also am besten, wenn in der Familie beispielsweise Windows-10-PC und Xbox zum Einsatz kommt. Sie steht für iOS, Android und als Web-App bereit.Hauptbildschirm ist hier ein Aktivitätenprotokoll, auf dem die Bildschirmzeiten der ange­schlossenen Familienmitglieder eingesehen werden können, die sich über Smartphone, PC und Konsole erstrecken. Zusätzlich ist es hier aber auch möglich, die Nutzungszeit nach bestimmten Anwendungen aufzuschlüsseln. Auch besuchte Webseiten und gesuchte Begriffe werden dargestellt. "Auf dieser Grundlage lässt sich dann über angemessenes Onlinever­halten diskutieren", so Microsoft. Unter iOS ist diese Funktion wegen fehlender Schnittstellen stark eingeschränkt.Unter der Überschrift Bildschirmzeiten lässt sich dann für Geräte oder einzelne Anwendungen eine Bildschirmzeit definieren und bei Bedarf nachjustieren - einschließlich Xbox-Spielen. Kinder haben die Möglichkeit, für Anwendungen eine Ausweitung der Nutzungszeit anzufragen, die dann von den Eltern bestätigt werden muss. Inhaltsfilter machen es möglich, unerwünschte Inhalte bei Websuchen zu blockieren - die funktioniert unter Windows 10, iOS und Android sowie auf der Xbox nur im Zusammenspiel mit dem Edge-Browser.Zu guter Letzt ist in Microsoft Family Safety auch eine Standort-Tracking-Funktion integriert. Einmal aktiviert, werden die Smartphones von allen Familienmitgliedern auf einer Karte dargestellt. Microsoft hat hier für zukünftige Versionen zwei neue Funktionen angekündigt: Die Standort-Warnung schlägt bei der Annäherung an bestimmte Orten Alarm, mit der Funktion Fahrsicherheit macht man die Überwachung von Fahranfängern möglich.Die iOS- und Android-Apps von Family Safety werden von Microsoft kostenlos zum Download zur Verfügung gestellt, da die Bereitstellung in Wellen erfolgt, kann es sein, dass das Herunterladen nicht für jeden sofort möglich ist. Auf der Projektseite kann die Zusendung eines Download-Links beantragt werden.