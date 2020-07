Windows 10: Neuer Fehler betrifft integrierte Sicherheitsfunktionen

Mit Windows Sandbox und Windows Defender Application Guard bringen Windows 10 Pro und Enterprise-Versionen zwei beliebte Sicherheitsfunk­tionen mit. Unter Windows 10 Version 1903 und neuer versagen die aktuell aber ihren Dienst. Microsoft arbeitet an einer Lösung.

Der Fehler, der aktuell Windows Sandbox und Windows Defender Application Guard betrifft ist schnell beschrieben: Versucht man die Anwendungen zu starten, wird eine Fehlermeldung ausgegeben. Unter Version 1903, 1909 und 2004 von Windows 10 wird das Öffnen laut ZDNet mit der Meldung "ERROR_VSMB_SAVED_STATE_FILE_NOT_FOUND (0xC0370400)' or 'E_PATHNOTFOUND (0x80070003)" quittiert.Windows Sandbox wurde mit Version 1903 in Windows 10 Pro und diversen Enterprise-Versionen integriert und erlaubt es, Anwendungen in einer virtuellen Maschine auszuführen ohne das Hauptsystem zu gefährden. Mit Version 2004 hatte Microsoft dann noch einmal diverse Verbesserungen für das Container-Feature ausgeliefert.Auch Windows Defender Application Guard (WDAG) ist ein relativ neues Feature, das System-Administratoren nutzen können, um Listen von vertrauenswürdigen Webseiten und lokalen Ressourcen zu erstellen. Wenn dann ein Nutzer außerhalb dieser Liste eine Webadresse ansteuert, wird diese von Windows Edge au­to­ma­tisch in einem Hyper-V-Container ge­star­tet - diese Container werden in spe­zia­li­sier­ten vir­tuel­len Maschinen realisiert und erhalten so "effektiv einen eigenen Kernel", so die Entwickler im Support-Dokument Wie Microsoft in einer sehr kurz angebundenen Support-Notiz zu dem Fehler schreibt, arbeitet man aktuell an einer Lösung für den Fehler, diese soll mit "einem kommenden Release" bereitgestellt werden - konkrete Angaben fehlen hier also noch. Bis dahin gibt Microsoft nur einen allgemeinen Tipp: "Um dieses Problem (...) zu beheben, müssen Sie Ihr Gerät neu starten."