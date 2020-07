Nur heute: Media Markt & Saturn feiern Super Schnäppchen-Sonntag

Schon in wenigen Stunden enden viele der günstigen Technik-Angebote von Media Markt und Saturn. Schnell sein lohnt sich also, um eines der Schnäppchen zu kaufen, die in den Online-Shops und Prospekten stark reduziert wurden. Wir zeigen euch die besten Rabattaktionen.

Hinweis zum Direktabzug: Der reduzierte Preis von einigen Produkten (z.B. SSDs) wird erst im Warenkorb angezeigt. Diese Schnäppchen haben wir in unserer Liste entsprechend mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.

Günstige SSDs, externe Festplatten, Office- und Gaming-Notebooks

4K-Fernseher, Nintendo Switch und Gaming-Zubehör stark reduziert

Rabatt auf Smartphones ohne Vertrag und viele Haushaltsgeräte

Saturn

Eine letzte Chance haben Schnäppchen-Jäger, um die Speicherwoche mit günstigen SSDs und Festplatten zu durchstöbern. Gleiches gilt für die neuen Weekend-Deals und die Montag auslaufenden Rabatte aus dem Saturn-Prospekt . Ebenso um 9 Uhr früh verabschieden sich morgen der aktuelle MediaMarkt-Flyer und die be­lieb­te Euro-2020-Aktion . Wer in diesen Sales nicht fündig wird, kann sich günstige Tech­nik-Artikel beim Festival-Feeling-Rabatt und die frisch gestarteten Smartphone-Purzelpreise ge­nau­er ansehen. Spezielle Coupon-Codes oder Gutscheine müssen für den Preisnachlass üb­ri­gens nicht eingegeben werden.Heute sind es neben Speichermedien vor allem Spielekonsolen, Fernseher, Notebooks und Smartphones, die sich stark reduziert in den Online-Shops der beiden Elektronikhändler zeigen. Wie üblich gibt es aber auch gute An­ge­bo­te aus den Bereichen der FritzBox-Router, Tablets, Haushaltsgeräte und Audio-Technik zu finden. Zu letzteren gehören unter anderem die Apple AirPods Pro und viele Blue­tooth-Laut­spre­cher. Ebenso kann man bei Monitoren, VR-Brillen und vielem mehr zuschlagen. In den meisten Fällen erfolgt eine versandkostenfreie Lieferung nach Hause. Auch eine Ab­ho­lung in den Filialen ist möglich.Aufgrund des großen Interesses der WinFuture-Leser beginnen wir erneut mit den An­ge­bo­ten aus der Speicherwoche. Hier überzeugt Media Markt mit der Crucial MX500 SSD mit 1 TB Kapazität für nur 98 Euro. Saturn zieht mit der WD Blue 3D SSD für 102 Euro eben­falls mit. Bei den NVMe-SSDs (M.2) punkten dazu die SanDisk Extreme Pro mit 1 TB für 162 Euro und die WD Blue SN550 für nur 112 Euro. Ebenso stehen externe Festplatten hoch im Kurs. Mit dabei sind die Seagate Expansion Desktop mit 8 TB Speicher für 126 Euro und die WD My Book samt 10 TB als HDD-Datengrab für nur 174 Euro. Als "kompaktes", mobiles Lauf­werk sollte man die Seagate Backup Plus mit 5 TB für 96 Euro in die engere Auswahl nehmen.Gute Schnäppchen aus den Prospekten und Rabattaktionen der Online-Shops zeigen sich im Bereich der Laptops. Für 584 Euro wird heute zum Beispiel das 14 Zoll große Lenovo IdeaPad S540 mit Intel Core i5-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SSD verkauft. Alternativ lohnt sich der Griff zum leistungsstarken Acer Aspire 7 mit AMD Ryzen 5 und der dedizierten Nvidia GeForce GTX 1650-Grafikkarte. Und will mal unterwegs noch besser zocken, kann man das HP Omen 15-dh0310ng mit Intel Core i7, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Full-HD-Display mit 144 Hz und der GeForce RTX 2060 für nur 1412 Euro in den Warenkorb legen. Alle Note­books erhalten Windows 10 und qualifizieren sich für ein rabattiertes Microsoft-Office-Paket.Nachdem viele Sportevents wieder auf die Mattscheibe zurückgekehrt sind, erfreuen sich Fern­se­her mit hoher 4K-Auflösung, HDR, Dolby Atmos und Co. größerer Beliebtheit. In den Tagesangeboten von Media Markt zeigt sich heute der 50 Zoll große Philips 50 PUS 7354/12 mit Android-TV und Ambilight für nur 485 Euro. High-End im XXL-Format gibt es hingegen mit dem LG 75 SM 9900 PLA (75 Zoll) inklusive NanoCell-Technik und 8K-Auflösung für nur 2166 Euro. Und wenn man einen modernen OLED-Fernseher sucht, dann hat Saturn den LG OLED 65 B9 DLA mit 65-Zoll-Diagonale jetzt für nur 1656 Euro unter den Schnäppchen-Angeboten des Online-Shops.Passend dazu bieten sich die Deals für Konsolen und Spiele an. Die Nintendo Switch ist endlich wieder verfügbar und wird für nur 321 Euro verkauft. Noch günstiger geht es mit der Nintendo Switch Lite , die für 239 Euro direkt im Bundle mit dem Top-Game Animal Crossing: New Horizons über die virtuelle Ladentheke geht. Die Xbox- und PS4-Angebote halten sich hingegen in Grenzen. Eher überzeugen uns das Razer Kraken Gaming-Headset und der Xbox One Wireless-Controller , die sowohl an der Konsole als auch am PC genutzt werden können, für jeweils weniger als 47 Euro. Oder aber man greift zur Razer Ornata Chroma Gaming-Tastatur zum Sparpreis von nur 53 Euro.Die Online-Shops von Media Markt und Saturn bieten heute viele günstige Smartphone-An­ge­bo­te in ihren Rabattaktionen und Prospekten an. Vor allem das Samsung Galaxy A51 mit 128 GB Speicher für nur 291 Euro gefällt. Hinzu kommen aber auch das Xiaomi Mi 10 mit Google Android 10 für nur 567 Euro und das Huawei P30 Pro mit EMUI 10.1 für reduzierte 515 Euro. Wer hingegen ein Apple-Modell bevorzugt, sollte sich das iPhone 8 genauer an­se­hen, das nur noch mit 456 Euro zu Buche schlägt. Oder aber man gönnt sich den Nos­tal­gie-Luxus und greift zum Motorola Razr Klapp-Smartphone für deutlich gesenkte 1067 Euro.Zu guter Letzt hat Saturn einen kompletten Flyer voll mit stark vergünstigten Küchen- und Haus­halts­ge­rä­ten. Besonders beliebt ist der Kaf­fee­voll­au­to­mat Delonghi Ecam 23.266.B mit 1,8 Liter Wasser­tank für nur 438 Euro. Ebenso kann sich der Tefal GC705D OptiGrill als Elek­tro-Kontakt­grill für nur 108 Euro sehen lassen. Bei den Wasch­ma­schi­nen ist es hingegen die Samsung WW90K 44205W/EG mit 9 kg Fas­sungs­ver­mö­gen für 438 Euro die überzeugt, wäh­rend auch der Rowenta VU5640 Silence-Lüfter für 67 Euro und der Dyson AM 07 Turm­ven­ti­la­tor für 291 Euro einen guten Eindruck hinterlassen. Die folgenden Links führen euch direkt zu allen Ra­batt­ak­tio­nen der Elektronikhändler.