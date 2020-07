Speicherwoche bei Media Markt: SSDs & Festplatten stark reduziert

Nur für kurze Zeit veranstaltet Media Markt die beliebte Speicherwoche. Dabei wer­den SSDs, Festplatten, SD-Karten und USB-Sticks stark re­du­ziert angeboten. Schnell sein lohnt sich, denn die Rabattaktion für Spei­cher-Schnäppchen gilt im Online-Shop nur noch bis Montag 9 Uhr.

Große Rabattaktion für SSDs, Festplatten, SD-Karten & Co.

SSDs, Festplatten & Co. jetzt stark reduziert!

MediaMarkt

Günstige Speichermedien stehen bei WinFuture-Lesern seit jeher hoch im Kurs. Daher dürfte die Speicherwoche bei Media Markt für Schnäppchen-Jäger besonders interessant sein. Nach bekannter Manier senkt der Elektronikhändler die Preise diverser SSDs, Festplatten und Co. über den gesamten Zeitraum der Sonderaktion hinweg. Parallel dazu starten jeden Tag ab 18 Uhr neue Abendangebote, die bis zum darauffolgenden Morgen um 9 Uhr gültig sind.Alle Produkte werden versandkostenfrei nach Hause geliefert. Alternativ kann während der Bestellung eine Abholung in einer Filiale reserviert werden. Die Eingabe spezieller Gutschein oder Coupon-Codes ist nicht notwendig. Der so genannte "Direktabzug" für einige Artikel ist jedoch teilweise erst im Warenkorb sichtbar. Abseits der Rabattaktion gilt es zudem das jüngste MediaMarkt-Prospekt und die Euro-2020-Angebote zu durchstöbern.Wer seinen Desktop-PC oder Laptop mit einem neuen Solid State Drive aufrüsten möchte, kann bei Media Markt von zwei Angeboten profitieren. Der klassische Weg führt über die 2,5 Zoll große Crucial MX500 SSD , die für nur 98,45 Euro insgesamt 1 TB Speicher und Über­tra­gungs­ge­schwin­dig­kei­ten von bis zu 560 MB/s liefert. Eine Alternative zeigt sich mit der WD Blue SN550 NVMe-SSD , die in einem modernen M.2-Slot verbaut wird. Der PCIe-Speicher erreicht Datenraten von bis zu 2400 MB/s und schlägt bei einer Kapazität von 1 TB mit nur 112,10 Euro zu Buche. Beide SSDs gehen mit einem Direktabzug über die Ladentheke. Der Rabatt ist also erst an der Kasse sichtbar.In Hinsicht auf Festplatten überzeugt vor allem die mobile Seagate Backup Plus Portable mit großzügigem 5-TB-Speicher zum Sparpreis von nur 96,51 Euro. Benötigt man mehr Platz, bie­tet sich die Seagate Expansion Desktop als HDD-Datengrab mit 8 TB für nur 125,75 Euro an. Die externe 3,5-Zoll-Festplatte benötigt allerdings eine Verbindung zur Steckdose. Zu gu­ter Letzt reduziert Media Markt in seinem Online-Shop den Preis der SanDisk Ultra MicroSD-Karte samt 128 GB Speicher auf günstige 13,65 Euro und das 3er-Pack der SanDisk Cruzer Blade USB-Sticks mit je 32 GB kostet nur noch 11,70 Euro. Trotz des geringen Preises er­hal­ten auch diese beiden Schnäppchen einen Gratis-Versand.