Netflix, Amazon & Co.: Das sind die neuen Filme & Serien der Woche

Die drei Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ starten in dieser Woche mit mehr als 15 neuen Filmen und Serien durch. In unserem wöchentlichen Überblick zeigen wir euch die Highlights der KW 25 und eine komplette Liste der Neustarts.

Weitere Neustarts bei Amazon Prime Video und Disney+

Stay Alive (22.06.2020)

Eric Andre: Legalize Everything (23.06.2020)

24: Die komplette Serie (24.06.2020)

Crazy Delicious (24.06.2020)

Athletin A (24.06.2020)

Nobody Knows I'm Here (24.06.2020)

Leben und lieben (26.06.2020)

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (26.06.2020)

Heimspiel (26.06.2020)

Dark: Staffel 3 (27.06.2020)

Bastille Day (23.06.2020)

Get Lucky - Sex verändert alles (26.06.2020)

7500 (26.06.2020)

Halloween (28.06.2020)

MUD - Kein Ausweg (28.06.2020)

A.N.T.: Achtung Natur-Talente Staffel 1-3 (26.06.2020)

Percy Jackson: Im Bann des Zyklopen (26.06.2020)

Neue Serien und Filme im Überblick

In der aktuellen Kalenderwoche zwischen dem 22. und 28. Juni kann sich vor allem Netflix mit seinen Serien- und Film-Highlights sehen lassen. Hier gibt es ab Mittwoch unter anderem alle Staffeln der Action-Thriller-Serie "24" mit Kiefer Sutherland als Jack Bauer zu sehen. Au­ßer­dem versteckt sich hinter dem Titel "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" eine neue Filmkomödie von und mit Will Ferrell, Rachel McAdams und Pierce Brosnan. Wei­ter­hin feiert die deutschsprachige Mystery-Serie "Dark" mit der dritten Staffel ihr Finale. Amazon Prime Video startet hingegen nur mit einer Handvoll neuer Filme, die es zeitweilig exklusiv auf der Streaming-Plattform zu sehen gibt. Dazu gehören "Bastille Day" mit Idris Elba (u.a. Luther) und der Thriller "7500" mit Joseph Gordon-Levitt (u.a. Snowden, In­cep­tion). Auf Disney+ gehen zudem die Jugendserie A.N.T. mit drei Staffeln und der im Jahr 2013 erschienene Fantasyfilm "Percy Jackson: Im Bann des Zyklopen" als Nachfolger der ersten Romanverfilmung "Diebe im Olymp" ins Rennen. Als erster der drei Streaming-Dienste hat Disney+ zudem bereits seine Neustarts für Juli 2020 bekanntgegeben.