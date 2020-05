Serien und Filme: Das sind die neuen Highlights von Disney+ im Juni

Der mittlerweile gut etablierte Streaming-Dienst Disney+ wird im Juni 2020 mehr als 30 Filme, Serien und neue Episoden in sein Programm aufnehmen. Unter anderem feiert man den 86. Geburtstag von Donald Duck und der Fantasy- sowie Animationsbereich wird neu bestückt.

Neue Blockbuster, Making-Of-Dokus und Staffelfinale

Unbesiegbar - Der Traum seines Lebens ab 5. Juni

Ein Schaf ist von der Wolle ab 12. Juni

Cars Toons: Schluckauf ab 12. Juni

Cars Toon: Detektei Hook ab 12. Juni

Maleficent: Mächte der Finsternis ab 12. Juni

Mighty Med - Wir heilen Helden (Staffel 1 & 2) ab 12. Juni

Party Zentrale (Kurzfilm mit Mike und Sully) ab 12. Juni

Die Geheimnisse der Königskobra (National Geograhic) ab 12. Juni

Toy Story Toons: Kleine Portion ab 12. Juni

Der Glöckner von Notre Dame 2 − Das Geheimnis von La Fidèle ab 12. Juni

Dschafars Rückkehr ab 12. Juni

Das Haus der 101 Dalmatiner (Staffel 1) ab 19. Juni

Alaska's Grizzly Gauntlet (Staffel 1) ab 19. Juni

Big Sur: Wild California (Staffel 1) ab 19. Juni

Birth Of Europe (Staffel 1) ab 19. Juni

Egypt's Treasure Guardians ab 19. Juni

Primal Survivor (Staffel 1) ab 19. Juni

Secrets Of The Zoo (Staffel 1) ab 19. Juni

Toy Story of Terror! ab 19. Juni

Toy Story - Mögen die Spiele beginnen ab 19. Juni

United States Of Animals (Staffel 1) ab 19. Juni

Unlikely Animal Friends (Staffel 1-3) ab 19. Juni

A.N.T.: Achtung Natur-Talente (Staffel 1-3) ab 26. Juni

Percy Jackson: Im Bann des Zyklopen ab 26. Juni

Küchenhelden (Staffelfinale)

The World according to Jeff Goldblum (Staffelfinale)

Zugabe! (Staffelfinale)

Disney Galerie: The Mandalorian (Staffelfinale)

Das Making-of von 'Die Eiskönigin 2' (Neustart)

Disneys Familiensonntag

Ein Tag bei Disney

Ein Hundeleben mit Bill Farmer

Marvel's Hero Project

Disney Insider

Disney+ jetzt für 7 Tage kostenlos testen Über 1000 Filme und Serien - für unterwegs auch zum Download

Auf bis zu vier Geräten gleichzeitig schauen

Keine Werbung, keine zusätzlichen Kosten

7-Tage-Gratisabo ab sofort verfügbar

Danach nur 69,99 Euro für ein Jahr oder 6,99 Euro pro Monat

Noch vor den ebenso beliebten Streaming-Konkurrenten Netflix und Amazon Prime Video gibt Disney+ seine Serien- und Film-Highlights für den kommenden Juni 2020 bekannt. Wur­den im aktuellen Monat der Star-Wars-Day (4. Mai) und die Abo-Premiere von "Der Auf­stieg Skywalkers" gefeiert, steht im nächsten Monat ein weiterer Geburtstag in der Disney-Familie an. Am 9. Juni zelebriert Donald Duck sein 86. Jubiläum, was bei Disney+ mit einer neuen Kollektion gewürdigt wird. Darin enthalten sind auch viele Trickfilm-Klassiker und Kurzfilme, die zwischen den Jahren 1938 und 1947 entstanden sind.Zudem nimmt Disney+ mit "Maleficent: Mächte der Finsternis" den hauseigenen Fantasyfilm aus dem Jahr 2019 in sein Programm für Juni auf. Die Hauptrollen im Nachfolger von "Die dunkle Fee" (2014) wurden erneut mit Angelina Jolie und Elle Fanning besetzt. Märchenhaft geht es weiter, indem die Video-Streaming-Plattform ab Ende Juni das Making-Of von "Die Eiskönigin 2" zur Verfügung stellt, das einen Blick hinter die Kulissen des erfolgreichen Ani­ma­tions­films wirft. Abseits davon gibt es Seriennachschub für "The World according to Jeff Goldblum" und "Disney Galerie: The Mandalorian". Beide feiern im kommenden Monat ihr Staffelfinale.