Serien & Filme: Das sind die neuen Highlights bei Disney+ im Juli

Der bekannte Streaming-Dienst Disney+ wird im Juli 2020 mehr als 25 neue Filme, Serien und Episoden für seine Abonnenten be­reit­stel­len. Un­ter anderem gibt es das Broadway-Musical Hamilton und die Eiskönigin 2 zu sehen. Wir zeigen euch alle Neustarts im Überblick.

DuckTales (2018, Staffel 2) ab 3. Juli

Rettung auf Eisstraßen (Staffel 1-3) ab 3. Juli

Schlimmer geht's immer mit Milo Murphy (Staffel 2) ab 3. Juli

Tier Notaufnahme (Staffel 1 & 2) ab 3. Juli

Enthüllt: Geheimnisse der Meere (Staffel 2) ab 17. Juli

Marvel Rising: Operation Shuri ab 17. Juli

Wildes Chile (Staffel 1) ab 17. Juli

Wild Japan: Snow Monkeys ab 24. Juli

Auf Yetis Spuren ab 31. Juli

Die verschwundene Zivilisation ab 31. Juli

Get a Horse! (Kurzfilm) ab 31. Juli

Gordon Ramsay: Kulinarische Abenteuer (Staffel 1) ab 31. Juli

Im Flug erobert (Kurzfilm) ab 31. Juli

John Henry (Kurzfilm) ab 31. Juli

King Fishers (Staffel 1) ab 31. Juli

Liebe geht durch den Magen (Kurzfilm) ab 31. Juli

Lorenzo (Kurzfilm) ab 31. Juli

Rapunzel - verföhnt, verlobt, verheiratet (Kurzfilm) ab 31. Juli

The Ballad of Nessie (Kurzfilm) ab 31. Juli

Tick Tock Tale (Kurzfilm) ab 31. Juli

Wettstreit der Raubkatzen ab 31. Juli

Disneys Familiensonntag

Ein Hundeleben mit Bill Farmer (Staffelfinale)

Marvel's Hero Project (Staffelfinale)

Rogue Trip - Urlaub neben der Spur

Ein Tag bei Disney

Pixar in Real Life

Während die ebenso beliebten Konkurrenten Netflix und Amazon Prime Video mit der Be­kannt­ga­be der Streaming-Highlights für den kommenden Monat noch auf sich warten lassen, bestätigt Disney+ eine Vielzahl neuer Filme und Serien. In diesem Monat feierte man noch das 86. Jubiläum von Donald Duck mit vielen Trickfilm-Klassikern und Kurzfilmen, während der Micky-Maus-Konzern im Juli 2020 vor allem Animationsfilme, Musicals, Action-Serien und Märchen in den Mittelpunkt stellt.Dazu gehören zum Beispiel die Verfilmung der Broadway-Sensation "Hamilton" als Live-Show-Spielfilm und der Start des erfolgreichen Kinofilms "Die Eiskönigin 2". Außerdem wird Disney+ ab dem 10. Juli die Staffeln 4 und 5 von "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D." zum Streamen und Download anbieten. Zu guter Letzt erscheint das Märchen "Der Nussknacker und die vier Reiche" mit Mackenzie Foy (Twilight), Keira Knightley (Pirates of the Caribbean) und Oscar-Preisträgerin Helen Mirren (Die Queen) am 24. Juli.