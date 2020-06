Microsoft verteilt wichtiges Performance-Update für Surface Go 2

Microsoft hat für Besitzer eines neuen Surface Go 2 ein neues Firmware-Update veröffentlicht. Die neue Firmware bringt Fehlerbehebungen und allgemeine Stabilitätsverbesserungen, viel ist ansonsten zum Update-Inhalt nicht bekannt.

Noch nicht im Downloadcenter

Surface Go 2 Changelog:

Surface UEFI - Firmware Version 1.0.1.0 - verbessert die Systemstabilität

Elantech Ltd. - Surface Touch-Firmware Version 64.26.0.0 - verbessert die Leistung des Stifts, wenn die Handfläche auf dem Gerät aufgelegt wird

Microsoft hat für das im Mai auf den Markt gebrachte neue Surface Go 2 zwei neue Treiber bereitgestellt. Die neuen Updates sind als reine Wartungsupdates gekennzeichnet, es gibt dabei neue UEFI- und Pen-Firmware. Laut dem Online-Magazin (via MS Poweruser ) stehen derzeit wenige weiterführende Informationen für die Updates parat. Nur so viel: Die Aktuali­sierungen verbessern die Systemstabilität und die Leistung des Stifts, beziehungsweise die Erkennung der Handfläche auf dem Gerät, um die Eingabe zu erleichtern.Im Surface Go 2-Update-Verlauf beim Microsoft Support werden die beiden neuen Updates für Juni aufgelistet. Mindestvoraussetzung ist das Windows 10 November Update (Version 1909). Die Surface Go 2 wurden mit der Version 1909 ausgeliefert.Besitzer eines Surface Go erhalten die Updates automatisch über die Windows-Update-Funktion. Im Downloadcenter von Microsoft ist das Update derzeit noch nicht zu finden, dort wird noch ein altes Update angeboten. Nutzer müssen sich also noch gedulden, falls sie die Aktualisierung lieber manuell durchführen möchten. Das gilt besonders für all diejenigen, die erst einmal abwarten wollen, ob Probleme mit den neuen Versionen auftauchen. Dabei sei daran erinnert, dass die Firmware-Updates nicht deinstalliert oder auf eine frühere Version zurückgesetzt werden können.