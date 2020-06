LG Velvet: Smartphone-Neustart bald in Deutschland - zu hohem Preis?

LG will endlich wieder mehr Smartphones verkaufen. Als erstes neues Modell, das dem koreanischen Samsung-Konkurrenten zurück zu alten Höhenflügen in Sachen Verkaufszahlen verhelfen soll, startet jetzt das LG Velvet auch in Europa - zu vergleichsweise hohen Preisen.

Wie LG heute bekannt gab, will das Unternehmen in Kürze auch in Deutschland, Italien, Spanien, Ungarn und Polen mit dem Verkauf des LG Velvet 5G-Smartphones beginnen. Das Gerät begründet für LG eine neue Ära, in der der Konzern mit attraktiveren Smartphones versucht, seine Verkäufe wieder anzukurbeln. Zuletzt hatte LG Mobile stets Verluste eingefahren, weil man im Konkurrenzkampf mit Samsung, Apple und einer Armada chinesischer Hersteller meist das Nachsehen hatte.LG kündigte den Europastart des Velvet zunächst für die "kommenden Wochen" an. In Spanien und Italien ist das Gerät bereits bei einzelnen Händlern gelistet, die jeweils Preise von rund 600 Euro dafür aufrufen. Es bleibt abzuwarten, wie es LG mit einer solchen Preisgestaltung gelingen soll, mehr Kunden anzusprechen, schließlich befindet sich das LG Velvet zumindest zum Marktstart eher am oberen Ende der Preisskala für Mitteklasse-Smartphones.So bieten Hersteller wie ZTE und Xiaomi Geräte mit einer zumindest auf den ersten Blick relativ ähnlichen Ausstattung bereits zu Preisen ab rund 350-400 Euro. LG versucht dem vor allem ein gutes und mit 6,8 Zoll Diagonale riesiges Display in Kombination mit drei Kameras und der durch den Qualcomm Snapdragon 765 Octacore-SoC mit integriertem Modem gebotenen 5G-Unterstützung entgegen zu setzen.Die für Europa erwartete Version des LG Velvet hat sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 GB Flash-Speicher. MicroSD-Karten können hier zur Erweiterung des internen Speichers verwendet werden. Auf der Rücskseite sitzt als Hauptkamera ein 48-Megapixel-Sensor mit großer Blende, während vorn eine 16-MP-Cam in einer "Notch" für Selbstporträts untergebracht ist. Mit 4300mAh ist der Akku des mit einem Gehäuse aus Glas und einem Metallrahmen versehenen LG Velvet recht ordentlich bemessen.Das LG Velvet kommt in Europa in den Farben Aurora Gray, Aurora White und Aurora Green auf den Markt, wobei mit Illusion Sunset und und einigen weiteren Varianten auch noch mehr Farben folgen sollen. Als Betriebssystem läuft übrigens Android 10 in Verbindung mit der neuen LG UX Version 9.