Nur heute: Genialer Schnäppchen-Sonntag bei Media Markt & Saturn

In wenigen Stunden enden viele der günstigen Technik-Angebote und Ra­batt­ak­tio­nen bei Media Markt und Saturn. Schnäpp­chen-Jägern zeigen wir die besten Deals aus den Online-Shops und Prospekten, die heute stark re­du­ziert und oft sogar zum Bestpreis verkauft werden.

Hinweis zum Direktabzug: Der reduzierte Preis von einigen Produkten (z.B. SSDs) wird erst im Warenkorb angezeigt. Diese Schnäppchen haben wir in unserer Liste entsprechend mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.

Bis zum 15. Juni bietet Media Markt den Neato Robotics D7 Saugroboter nach einem Direktabzug und einer Preissenkung für günstige 399 Euro an. Er verfügt über eine Laser-Kartierung, entfernt mit seinem Turbo-Modus auch tiefsitzenden Schmutz und bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 120 Minuten. Automatische Rei­ni­gungs­plä­ne, No-Go-Zonen und Einstellungen für mehrere Stockwerke können einfach per Smart­phone, Tablet, Apple Watch oder per Amazon Alexa und Google Home gesteuert werden.