Für Enthusiasten: AiO-Wasserkühler kühlt CPU und RAM gleichzeitig

AiO-Wasserkühlungen haben sich im Bereich der Desktop-PCs zu einer normalen Komponente zur CPU-Kühlung entwickelt. Thermaltake setzt jetzt aber einen drauf: Mit den Modellen Floe RC360 und Floe RC240 können Enthusiasten jetzt den RAM gleich mitkühlen.

Wenn es in Sachen Kühlung noch ein bisschen mehr sein darf

Aktuell nur für Enthusiasten

Thermaltake

Geschlossene AiO-Wasserkühlungen haben sich in den letzten Jahren einen festen Platz in Desktop-Builds erkämpft - auch wenn in der PC-Szene gerne wild zu Vor- und Nachteilen zwischen Luft- und Flüssigkühlung gestritten und getestet wird. Wer nicht nur gerne seinen Prozessor übertaktet, sondern auch noch an den Leistungswerten der RAM-Bausteine Hand anlegt, der gerät jetzt ins Visier von Thermaltake . Mit der Floe RC360 und Floe RC240 bietet man die ersten AiO-Kühlungen, die neben der CPU auch gleich noch den Arbeitsspeicher mit kühlen.Thermaltake selbst spricht in seinem Marketingmaterial zur Vorstellung von dem "weltweit ersten CPU- und Speicher-AIO-Flüssigkeitskühler", hält sich aber in Sachen konkreter Infor­mationen zur Verfügbarkeit noch zurück. Für den Marktstart stellt man aktuell das dritte Quartal in Aussicht. Was die beiden zweifellos außergewöhnlichen Kühllösungen kosten sollen, will man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten.Der Floe RC360 hat einen 360 mm Radiator und setzt auf drei 120 mm Lüfter, beim RC240 werden bei einem 240 mm Radiator zwei 120 mm Lüfter eingesetzt. Wichtigste Einschrän­kung: Aktuell gibt Thermaltake nur ToughRAM RC-Module als kompatibel an. Für RGB-Fans bieten die beiden AiO-Kühler laut PCGamer breite Unterstützung von Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync und anderen.Aktuell richten sich die neuen Kühllösungen ganz klar an echte Enthusiasten, die ihre RAM-Bausteine übertakten wollen - Arbeits­speichermodule bringen für den normalen Betrieb ab Werk meist ausreichende Hitzeverteil-Lösungen mit. Theoretisch könnte sich in Zukunft bei höheren RAM-Geschwindigkeiten ein Bedarf für direkte RAM-Kühlungen entwickeln, Thermaltake ist hier also für alle Even­tualitäten schon einmal aufgestellt.