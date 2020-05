Neue Mobilfunkmarke fraenk: Rufnummern-Portierung funktioniert jetzt

Wer zur neuen Telekom-Marke fraenk wechseln möchte, kann ab sofort auch seine Rufnummer mitnehmen. Das hat das Unternehmen bestätigt. Bisher konnte man die neue Tarifstruktur der Telekom-Marke nur mit einer neu zugeteilten Nummer nutzen.

Reduziert auf das Wesentliche

Übersicht

10 Euro monatlich, Zahlung nur per PayPal

4 GB Daten mit maximal 25 Mbit/s

Telefonie- und SMS Flat

Monatlich kündbar, kein Bereitstellungspreis

Nur online buchbar über die fraenk App

Jetzt neu mit Rufnummernmitnahme

LTE- und WiFi-Calling inklusive (abhängig vom Smartphone nutzbar)

2 GB Extra-Daten für 5 Euro nachbuchbar - bis zu zehnmal im Monat

EU-Roaming ohne Aufpreis inklusive

Volle Kostenkontrolle: keine Sonderrufnummern, Premium-SMS und MMS nutzbar. Anrufe und SMS ins Ausland sind nicht möglich

Deutsche Telekom

Das funktioniert wie im Grunde alles bei fraenk einfach über die Mobilfunk-App des An­bieters. Die Rufnummernmitnahme kann man nun bei der Bestellung des Tarifs gleich mit beantragen, im Nachhinein ist das nicht möglich. fraenk berechnet für die Rufummer-Portierung nichts, im Regelfall fällt aber eine Gebühr beim vorherigen Mobilfunkanbieter an. Der Wechsel von fraenk zu einem anderen Anbieter ist kostenlos. Neukunden berechnet fraenk zudem auch keine sonst bei monatlich kündbaren Tarifen übliche Bereit­stellungs­gebühr bei Vertragsabschluss.Im April hatte die Telekom die neue Marke fraenk gestartet, die mit dem Motto wirbt, "Mobilfunk per App - reduziert auf das Wesentliche" anzubieten. Diese Reduktion beginnt schon bei dem Tarifangebot, denn es gibt nur einen Tarif. Dieser enthält monatlich 4 GB Datenvolumen, Telefonie- und SMS-Flat im D-Netz für 10 Euro. Wer mehr Daten benötigt, kann jederzeit jeweils 2 GB für 5 Euro nachbuchen - und das so oft man will. fraenk bietet dabei LTE-Geschwindigkeiten von maximal 25 Mbit/s im Download an.Allerdings funktioniert fraenk nur über PayPal-Bezahlung.