Nur 2 Tage: Super Schnäppchen-Frühling bei Media Markt & Saturn

In wenigen Tagen enden viele der günstigen Technik-Angebote in den Online-Shops von Media Markt und Saturn. Wir geben euch einen Über­blick der stark reduzierten Schnäppchen, die in den Rabattaktionen und Prospekten oft sogar zum Bestpreis verkauft werden.

Hinweis zum Direktabzug: Der reduzierte Preis von einigen Produkten (z.B. SSDs) wird erst im Warenkorb angezeigt. Diese Schnäppchen haben wir in unserer Liste entsprechend mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.

Stark reduzierte SSDs, Festplatten, Konsolen, PS4-Spiele & Zubehör

Günstige 4K-Fernseher, OLED-Modelle und Laptops mit Windows 10

Rabatt auf Android-Smartphones, Fitness-Tracker, Haushaltsgeräte & Co.

MediaSaturn

Bereits am Donnerstag um 10 Uhr enden die be­lieb­ten Familientage bei Media Markt. Wer darin ein passendes Schnäppchen findet, sollte sich also schnell entscheiden. Für kurze Zeit werden zudem die Streichpreise bei Saturn wei­ter­ge­führt, die nach dem Feiertag am 2. Juni enden. Gleiches gilt für die erst gestern ge­star­te­te Speicherwoche mit günstigen SSDs und Festplatten sowie für die jüngsten Comeback-Angebote der Elektronikhändler. Abseits davon überzeugt der neue Days of Play-Rabatt mit stark reduzierten PS4-Konsolen, Spielen und Controllern nebst den aktuellen Preishammer-Deals . Gutschein oder Coupon-Codes werden für die Sonderangebote nicht benötigt.Auch wenn sich Media Markt und Saturn in ihren Online-Shops vorrangig auf die oben genannten Kategorien konzentrieren, findet man Schnäppchen zum Bestpreis im gesamten Sortiment. Angefangen bei Fernsehern, Laptops, Spielekonsolen und Smartphones bis hin zu Tablets, WLAN-Druckern, AVM FritzBox-Router, Lautsprechern, Kameras und vieles mehr. Auch kleine sowie große Haushaltsgeräte freuen sich derzeit über einen Preisnachlass. Das Gute: In den meisten Fällen liefern die Elek­tro­nik­händ­ler die preiswerten Technik-Produkte versandkostenfrei zu euch nach Hause. Al­ter­na­tiv ist nach der Bestellung auch eine Abholung in den Filialen vor Ort möglich.In dieser Woche kann sich vor allem Media Markt mit seiner beliebten Speicherwoche von konkurrierenden Online-Shops absetzen. SSDs, externe Festplatten, SD-Karten und USB-Sticks werden hierbei besonders günstig angeboten. Zu den Topsellern zählt unter anderem die Crucial MX500 SSD mit 1 TB Speicher für 109 Euro oder die WD Blue SN550 NVMe-SSD mit 1 TB für preiswerte 119 Euro. Außerdem sinkt der Preis für die externe Festplatte WD Elements samt 5 TB Speicher auf 99 Euro und das HDD-Datengrab in Form der WD Elements Desktop mit satten 10 TB geht für nur 189 Euro über die virtuelle Ladentheke. Bei den Spei­cher­kar­ten ist es hingegen die SanDisk Extreme MicroSD mit 64 GB für 12 Euro, die über­zeu­gen kann.Ebenso beliebt sind die neuen Days of Play bei Saturn, die mit vielen günstigen Angeboten für PlayStation-Spieler aufwarten. So wird zum Beispiel die PS4 Pro mit drei Spielen jetzt für knapp 376 Euro verkauft. Die klassische PlayStation 4 Slim mit 500-GB-Festplatte inklusive den Top-Games Spider-Man, Horizon Zero Dawn und The Last of Us: Remastered schlägt hingegen mit nur noch 299,99 Euro zu Buche. Letzteres PS4-Game ist auch in Kombination mit einem DualShock 4 Wireless-Controller im Bundle für nur 59,99 Euro erhältlich. Zu­sätz­lich werden viele PlayStation-4-Spiele jetzt deutlich günstiger angeboten. Beobachten sollte man zu guter Letzt aber auch die Deals für die Nintendo Switch und die Xbox One S sowie die " 3 Spiele für 79 Euro "-Aktion.Wer sich in den Online-Shops von Media Markt und Saturn derzeit nach neuen Smart-TV-Schnäppchen umsieht, der dürfte während der Streichpreise-Aktion voll und ganz auf seine Kosten kommen. Zu den Bestsellern mit 4K-Auflösung, HDR und Co. gehört der 65 Zoll große Samsung UE 65 RU 7099 für 599 Euro, der zudem auch in einer 55-Zoll-Version für 460 Euro und in einer XXL-Variante mit einer Bildschirmdiagonale von 75 Zoll für nur 899 Euro er­hält­lich ist. Möchte man sich für einen modernen OLED-Fernseher entscheiden, würde sich der LG OLED 65 B9 DLA mit 65 Zoll für 1699 Euro anbieten. Oder man greift zur QLED-Al­ter­na­ti­ve in Form des Flaggschiffs Samsung GQ55 Q90R (55 Zoll) für aktuell 1499 Euro.Überzeugend treten auch die aktuellen Notebook-Angebote auf, die Media Markt und Saturn in ihren Prospekten und Rabattaktionen bewerben. Zu den beliebtesten Laptops mit Windows 10 gehört das 15,6 Zoll große HP 255 G7 mit Full-HD-Display, AMD Ryzen 3-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und einer 512 GB SSD zum Sparpreis von nur 333 Euro. In einem ähnlich günstigen Preisbereich siedeln sich das Acer Aspire 3 für 440 Euro und das Lenovo IdeaPad S145 für 499 Euro an. Im Gegensatz zum HP-Notebook kommen hier Intel Core i3- und Core i5-CPUs zum Einsatz. Etwas leistungs- und vor allem kapazitätsstärker geht es mit dem Lenovo IdeaPad S340 samt Ryzen 7, 12 GB RAM und 1 TB SSD für 730 Euro.Positiv aufgefallen sind zudem die Sonderangebote für Smartphones ohne Vertrag. So wird in den Online-Shops von Media Markt und Saturn unter anderem das Xiaomi Redmi Note 8 Pro mit 128 GB Speicher für günstige 211,65 Euro angeboten. Ebenso gibt es einen 15-Prozent-Rabatt auf das Xiaomi Mi Note 10 , das jetzt mit nur noch 415,65 Euro zu Buche schlägt. Ei­nen Blick wert sollten euch auch das Huawei P30 Lite für 229 Euro und die neue Oppo Find X2-Serie ab 499 Euro sein. Letztere bringt nach dem Kauf zudem kostenlose Kopfhörer als Dreingabe zu euch nach Hause. Passendes Zubehör: Der Xiaomi Mi Band 4 Fitness-Tracker für 29 Euro, die Amazfit Stratos Smartwatch für 111 Euro oder die Razer Hammerhead True-Wireless-Kopfhörer für 109 Euro.Abseits von Speichermedien, Konsolen, Fernsehern, Notebooks und Smartphones sind wir auf weitere Schnäppchen-Angebote der Elektronikhändler gestoßen. Zum Beispiel gibt es den Amazon Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung derzeit für nur noch 25 Euro. Ebenfalls günstig treten der Dyson V7 Motorhead Akku-Staubsauger für nur 229 Euro und der Marshall Kilburn II Bluetooth-Lautsprecher für 159 Euro auf. Weitere Schätze verstecken sich zudem oftmals in den Restposten-Deals der Online-Shops. Die nachfolgenden Links führen euch direkt zu Media Markt und Saturn sowie ihren bald endenden Rabattaktionen und Prospekt-Angeboten. Dort findet man auch reduzierte Haus­halts­ge­rä­te wie Wasch­ma­schi­nen, Kühl­schrän­ke oder Kaf­fee­voll­au­to­ma­ten.