Days of Play: Sony startet großen PlayStation-Rabatt bei Saturn

Sony beginnt ab sofort mit seiner Rabattaktion zu den "Days of Play", die unter anderem im Online-Shop von Saturn stattfindet. PS4-Konsolen, Con­troller, Top-Spiele und PlayStation Plus-Angebote sind für kur­ze Zeit günstig zu haben. Wir zeigen euch die besten Schnäppchen.

Günstige PS4 Slim- und Pro-Konsolen, Spiele-Bundles und Controller

PS4-Spiele, Konsolen und Zubehör reduziert!

Sony

Die Days of Play 2020 gelten in der PlayStation-Community als zweiter Black Friday des Jah­res, denn PS4-Spiele, Konsolen-Bundles, Controller und Abonnements sind in diesem Zeit­raum zu einem teilweise deutlich günstigeren Preis erhältlich. Der Startschuss für die Ra­batt­ak­tion ist erfolgt und Online-Shops wie der des Elektronikhändlers Saturn haben schon jetzt die passenden Aktionsseiten hochgefahren. Bis zum 8. Juni können Gamer die Möglichkeit nutzen, bei den vielen Sonderangeboten zuzuschlagen.Ab einem Warenwert von 59 Euro ist die Lieferung nach Hause versandkostenfrei. Wie üblich stehen die Produkte während der Bestellung aber auch zur Abholung in den Saturn-Filialen vor Ort bereit. Letzteres bietet sich an, wenn man seine Zubehör-, Spiele- und Konsolen-Schnäppchen bereits heute oder am nächsten Tag in den Händen halten möchte.Die Days of Play bei Saturn sind vor allem bekannt aufgrund ihrer guten Angebote für PS4-Konsolen und dazu passenden Bundles. So erhält man jetzt die PlayStation 4 Pro inklusive den drei Top-Spielen Marvel's Spider-Man, The Last of Us: Remastered und Horizon Zero Dawn zu einem günstigen Preis von nur 375,99 Euro. Die klassische PlayStation 4 Slim mit ihrer 500-GB-Festplatte und den drei genannten Games geht hingegen für nur 299,99 Euro über die virtuelle Ladentheke. Ebenso können Naughty-Dog-Bundles und FIFA-Pakete inklusive zwei Controllern selbst in den Online-Shops geschnürt werden.Ebenso interessant sind die Virtual-Reality-Bundles, die Saturn jetzt deutlich günstiger ver­kauft. Das PlayStation VR Mega Pack 2 samt VR-Brille, PS4-Kamera und insgesamt fünf VR-Spielen schlägt mit nur 230 Euro zu Buche. Wer auf einige Titel verzichten kann, der greift am besten zum normalen PS4 VR-Pack , das bereits für 199,99 Euro angeboten wird. Den Dualshock 4 Wireless-Controller verkauft Saturn im seinem Online-Shop zudem in Kom­bi­na­tion mit The Last of Us: Remastered oder FIFA 20 zum Schnäppchen-Preis von nur 59,99 Euro. Und wer noch kein PlayStation Plus Abo besitzt, kann sich die Prepaid-Karte mit 12 Monaten für günstige 41,99 Euro kaufen.Abseits von Sony-Konsolen, PS4-Zubehör und PS Plus-Abos sind natürlich vorrangig Spiele im Preis gesenkt. So findet man Top-Titel wie Days Gone, Red Dead Redemption 2, Star Wars Jedi: Fallen Order, God of War, Death Stranding oder Detroit Become Human bereits ab 15 Euro im Online-Shop von Saturn. Als Schnäppchen können auch erst kürzlich erschienene Games wie Borderlands 3, Rage 2, Doom Eternal oder Ghost Recon: Breakpoint erstanden werden. Das Durchstöbern der neuen Days of Play 2020-Aktionsseite und deren Sonderangebote könnte sich in jedem Fall lohnen.