WhatsApp: Manche Nutzer können ihren Kontakt nun via QR-Code teilen

Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass WhatsApp personalisierte QR-Codes einführen möchte, um zahlreiche Features ermöglichen zu können. Einige Nutzer der Beta-Version für iOS können die QR-Codes jetzt dazu nutzen, um ihren Kontakt mit anderen WhatsApp-Nutzern zu teilen.

Schnellzugriff mit Hilfe von Widgets

WhatsApp Desktop: Client für Windows

WhatsApp für Android: APK-Version

WABetaInfo

Das geht aus einem Bericht von WABetaInfo hervor. In den Einstellungen der App kommt neben dem Nutzernamen ein QR-Symbol zum Vorschein. Nachdem das Icon angeklickt wur­de, wird ein persönlicher QR-Code eingeblendet. Der Code kann jederzeit zurückgesetzt wer­den. Über den Button "Scan" lassen sich die QR-Codes von anderen Nutzern einlesen. Hier­mit werden die Telefonnummer und weitere Details übertragen und ein Kontakt angelegt.Um schnell auf den QR-Code zugreifen zu kön­nen, kann ein Widget auf dem Homescreen plat­ziert werden. In den Widget-Aktionen muss der Nut­zer dafür den Unterpunkt "Mein QR-Co­de" aus­wäh­len. Zudem muss es sich bei dem ge­nutz­ten Gerät um ein iPhone 6S oder ein neu­er­es iPhone handeln, damit der Schnell­zu­griff unterstützt wird.Die Funktion ist momentan ausschließlich für Beta-Tester, die Version 2.20.60.27 der iOS-Anwendung von WhatsApp auf ihrem Smart­pho­ne installiert haben, verfügbar. Das Feature wird serverseitig aktiviert und steht wo­mög­lich noch nicht allen Nutzern zur Verfügung. In den nächsten Tagen sollen die QR-Codes al­ler­dings an sämtliche Beta-Tester ausgeliefert werden.Schon bald soll die neue Funktion dann auch für Beta-Tester mit einem Android-Gerät be­reit­ge­stellt werden. Einen Termin gibt es hierfür jedoch noch nicht. Wann sich die QR-Codes in den finalen Versionen von WhatsApp finden lassen, bleibt ebenfalls zunächst noch unklar.