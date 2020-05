Neue Tablets bei Amazon: Fire HD 8, Fire HD 8 Plus & Fire HD 8 Kids

Amazon macht seine Fire-Tablet-Familie für das Jahr 2020 fit. Unter den Namen Fire HD 8, Fire HD 8 Plus und Fire HD 8 Kids Edition hat das Unternehmen die neueste Generation vorgestellt. Geboten wird, was man erwartet: schnellere CPUs, bessere Displays, mehr Speicher.

Amazon frischt seine Fire-Tablet-Familie auf

Fire HD 8

Fire HD 8 Plus

Fire HD 8 Kids Edition

Technische Daten zu den Fire HD-Tablets der 10. Generation Modell Fire HD 8 (+ Kids Edition) Fire HD 8 Plus Display 8 Zoll, 1280 x 800 Pixel Prozessor Quadcore-CPU mit 2 GHz Arbeitsspeicher 2 GB RAM 3 GB RAM Speicher 32/64 GB, erweiterbar mit MicroSD-Karte (1 TB) Kamera 2-MP-Kamera an Vorder- und Rückseite mit 720p HD-Videoaufnahme Besonderheiten USB-C, verbessertes Dualband-WLAN (802.11ac), Bluetooth 5.0 LE, microSD, neuer Spielmodus, Alexa Hands-free Sensoren Beschleunigung, Umgebungslicht Laufzeit Bis zu 12 Stunden, Ladezeit 5 Stunden Bis zu 12 Stunden, Ladezeit unter 4 Stunden, kabelloses Laden Maße (HxBxT) 9,7 x 202 x 137 mm (Kids Edition 26 x 233 x 184 mm) Gewicht 335 Gramm (Kids Edition 550 Gramm) Farben Schwarz, Dunkelblau, Weiß (Kids Edition Blau, Pink, Violett) Verfügbarkeit ab 3. Juni 2020, ab sofort vorbestellbar Preise ab 99,99 Euro

Kids Edition ab 134,99 Euro ab 119,99 Euro

Darf es ein neues Tablet sein? Amazon gibt auf diese Frage seit heute gleich drei neue Ant­worten, die sich an Kunden richten, die nach Geräten in der unteren Preisklasse Ausschau halten, wie sie die Fire-Reihe bietet. Fire HD 8, Fire HD 8 Plus und Fire HD 8 Kids Edition können ab sofort vorbestellt werden und sollen dann ab 3. Juni an die Käufer ausgeliefert werden. Wie üblich gilt für alle Modelle: Will man keine "Spezialangebote" auf dem Lock­screen angezeigt bekommen, steigt der jeweilige Preis um 15 Euro. Bei den technischen Angaben liefert der Unternehmen teilweise nur wenige Details.So teilt Amazon beim neuen Fire HD 8 nur mit, dass man im Vergleich mit dem Vorläufer dank Quad-Core-Prozessor mit 2,0 GHz und 2 GB RAM 30 Prozent mehr Leistung bieten kann - welcher Chip zum Einsatz kommt, bleibt offen. Das 8-Zoll-Display setzt auf IPS-Technologie und bietet eine Auflösung von 1280 x 800 Pixeln, das ent­spricht einer Pixeldichte von 189 ppi. Mit 32 bzw. 64GB hat sich der verfügbare Speicher ver­doppelt, er kann per Speicherkarte um bis zu 1TB erhöht werden. Die Akkulaufzeit wird mit 12 Stunden angegeben. Das Aufladen per beiliegendem 5-W-Ladegerät und USB-C Port dauert 5 Stunden, kauft man das separat erhältliche 15-W-Ladegerät sind es 3 Stunden. Der Preis startet bei 100 Euro.Für 20 Euro Aufpreis, also ab 120 Euro, bietet das Fire HD 8 Plus dieselben Specs mit ein paar Extras. Der Arbeitsspeicher wird auf 3 GB angehoben, dazu kann das Tablet mit einem separat erhältlichen Ladedock auch kabellos geladen werden. Für das normale Laden per Kabel liegt hier außerdem gleich ein 9-W-Ladegerät bei, das die Ladezeit auf 4 Stunden verkürzt. Zu guter Letzt sind drei Monate Kindle Unlimited im Preis inbegriffen, nach der Probezeit liegt der Preis hier bei 10 Euro pro Monat.Die Fire HD 8 Kids Edition setzt auf die Hardware des Fire HD 8 in der 32 GB-Version, die mit "kind­gerechter Hülle mit integriertem Ständer" ergänzt wird. Dank zwei Jahre "Sorglos Garantie" sagt Amazon kostenlosen Ersatz zu, wenn das Gerät kaputtgeht. Für ein Jahr ist außerdem das Abo FreeTime Unlimited nutzbar, das Zugriff auf "kindgerechte Bücher, Audible-Hörbücher und -Hörspiele, Lern-Apps, Spiele und Videos" bietet. Nach 12 Monaten kostet das Abo pro Monat 3 Euro mit Prime und 5 Euro ohne Prime. Vorin­stalliert sind außerdem einfach zu bedienende "Kindersicherungen" die weitreichende Voreinstellungen erlauben. Mit 135 Euro ist das Fire HD 8 Kids Edition dafür auch das teuerste der neuen Fire-Tablets.