Deutsche Telekom-Kunden: Disney+ erlaubt Aufschieben des Jahresabos

In genau einer Woche startet Disney+ auch im deutschsprachigen Raum. Noch bis Montag bekommt man das Jahresabo vergünstigt und darauf griffen bereits viele zu. Im Fall von Telekom-Kunden etwas zu früh, denn der Konzern hat eine Kooperation mit Disney+ bekannt gegeben.

Angebote addieren sich

Vergangene Woche gab die Deutsche Telekom bekannt, dass MagentaTV-Kunden satte sechs Monate lang Disney+ nutzen können , ohne dafür extra zu bezahlen. Das ist für all jene, die sich für das neue Streaming-Angebot interessieren, sicherlich eine gute Sache.So mancher hat aber sicherlich bereits zuvor bei der Frühbucheraktion zugegriffen, hier gibt es ein Jahresabo für 59,99 Euro statt den regulären 69,99 Euro. Bisher war nicht klar, ob man dieses vorzeitige Abschließen des Jahresabos wieder rückgängig machen kann, wenn man die gesetzliche Frist von zwei Wochen verstreichen hat lassen, denn danach ist ein Rücktritt eigentlich in den Nutzungsbedingungen nicht vorgesehen.Allerdings ist auch Disney klar, dass das Timing hier für einige womöglich etwas bis sehr ungünstig war und so gab es bereits Berichte, dass der Medienkonzern in Einzelfällen bereits kulant war und einen Rücktritt vom Abschluss der Frühbucheraktion zugelassen hat.Gegenüber Golem hat Disney nun aber bestätigt, dass sich das halbe Jahr MagentaTV und das Frühbucherjahr addieren. "Wenn ein Konsument bereits ein Jahresabonnement von Disney+ erworben hat, kann er trotzdem das Angebot der Deutschen Telekom wahrnehmen und einlösen. Das Jahresabonnement wird dann für die Dauer der Telekom-Disney+-Option pausiert und nach dem Ende der Option automatisch wiederaufgenommen."Wer sich vor dem Start von Disney+ doch noch gegen das Jahresabo entscheidet, der sollte am besten den Kundenservice kontaktieren und um Kulanz bitten, die Chancen sind wohl alles andere als schlecht, dass man Erfolg hat.