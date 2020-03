Deutsche Telekom bietet Kunden Disney+ für 6 Monate kostenlos an

Die Deutsche Telekom und Disney geben ihre offizielle Partnerschaft be­kannt, die sich über MagentaTV hinaus entwickelt. Neu- und Be­stands­kun­den in Mobilfunk- sowie Internet-Verträgen erhalten einen Zugang zum Streaming-Dienst Disney+ für sechs Monate kostenlos.

Nach der Gratiszeit kann Disney+ für monatlich 5 Euro genutzt werden

Disney+ im Jahresabo vorbestellen und sparen! Über 1000 Filme und Serien - für unterwegs auch zum Download

Auf bis zu vier Geräten gleichzeitig schauen

Keine Werbung, keine zusätzlichen Kosten

Nur 59,99€ für ein Jahr, wenn du vor dem 24. März abonnierst

Entspricht 4,99€ pro Monat. Danach 6,99€ pro Monat oder 69,99€ im Jahr

Schon seit mehreren Wochen pfiffen es die Spatzen von den Dächern, dass sich die Telekom und Disney wohl zeitnah über eine MagentaTV-Kooperation einig werden könnten. Die Part­ner­schaft wurde heute von Telekom-Vorstand Dirk Wössner und Disney-Europa-Chef Jan Koeppen bestätigt. Somit wird die am 24. März startende Video-Streaming-Plattform auch Teil der Magenta-Welt. Davon profitieren nicht nur Abonnenten von MagentaTV, sondern auch Kunden mit MagentaMobil- und MagentaZuhause-Tarifen. Sie erhalten von der Telekom das Angebot, Disney+ sechs Monate lang gratis zu nutzen.Die speziell dafür geschaltete Aktionsseite ist während des Zeitraums der Veröffentlichung dieses Artikels teilweise noch stark überlastet, was zum Beispiel die Übermittlung von mTANs betrifft, die für die Registrierung per SMS auf das eigene Smartphone geschickt werden. Da es keinerlei zeitliche Beschränkungen zu geben scheint, kann man sich mit der Bu­chung Zeit lassen. Für den Gratis-Zeitraum sind alle Kunden mit Laufzeitverträgen qua­li­fi­ziert, Prepaid-Nutzer bleiben außen vor. Nach den kostenlosen sechs Monaten bietet die Te­le­kom seinen Kunden Disney+ dauerhaft für 5 Euro pro Monat, anstelle der sonst üblichen 6,99 Euro an. Dabei kann der Dienst monatlich gekündigt werden.Zum Deutschland-Start am 24. März 2020 zeigt Disney+ über 1000 Filme und Serien aus den Universen von Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, 20th Century Fox und National Geographic. Wel­che Inhalte zum Launch zur Verfügung ste­hen, zeigen wir euch in diesem Artikel oder in der kürzlich veröffentlichten PDF-Datei zum Ausdrucken und Abspeichern. Außerdem be­ant­wor­tet unser FAQ-Artikel zu Disney+ viele Fra­gen, die im Vorfeld auftreten könnten. Und wer kein Telekom-Kunde ist, der kann sich für kurze Zeit Disney+ als Früh­bucher zum Jahrespreis von 59,99 Euro sichern.