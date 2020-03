Diese Woche bei Amazon: Alle Filme und Serien im Überblick (KW 12)

Egal ob Feierabend oder Quarantäne, Amazon Prime Video liefert auch in dieser Woche eine Handvoll neuer Filme und Serien. Nach be­kann­ter Ma­nier zeigen wir euch heute einen kompakten Überblick der Streaming-Highlights aus der dritten Märzwoche.

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video vom 16. bis 22. März (KW 12)

Disney+ im Jahresabo vorbestellen und sparen! Über 1000 Filme und Serien - für unterwegs auch zum Download

Auf bis zu vier Geräten gleichzeitig schauen

Keine Werbung, keine zusätzlichen Kosten

Nur 59,99€ für ein Jahr, wenn du vor dem 24. März abonnierst

Entspricht 4,99€ pro Monat. Danach 6,99€ pro Monat oder 69,99€ im Jahr

In einer stressvollen Zeit, in der eine Vielzahl von neuen Filmen und Serien etwas zur Ent­span­nung beitragen könnte, muss sich Prime Video wieder einmal dem Konkurrenten Netflix geschlagen geben. Zwar liefern beide Streaming-Dienste in dieser Woche vom 16. bis 22. März keine besonderen Highlights ab, doch Amazon zeigt sich in den kommenden Tagen lediglich mit sechs Neustarts. Dazu zählt zum Beispiel das neue Mystery-Dramamit den Hauptdarstellern Morgan Saylor (Homeland) sowie Sophie Lowe (The Returned) und der Krimi-Thrillermit Josh Hutcherson (Die Tribute von Panem).Für weitere Serien- und Filmabende empfehlen wir euch eher die März-Highlights von Netflix zu durch­stö­bern oder auf Streaming-Plattformen wie Apple TV+ vor­bei­zu­schau­en. Vor we­ni­gen Tagen startete hier erst mit(Unglaubliche Geschichten) ein Se­ri­en-Reboot des gleichnamigen Originals aus den 80er-Jahren, das damals wie heute unter an­de­rem von Steven Spielberg produziert wurde. Einen passenden Trailer findet ihr nur ein paar Zeilen tiefer, ebenso wie einen kurzer Teaser zu der erst Freitag erschienenen, jüngsten Fol­ge von Star Trek: Picard.In Folge 8 der ersten Staffel von Star Trek: Picard muss Jean-Luc Picard erkennen, dass man­che Menschen zu drastischen Mitteln greifen, wenn es darum geht, Geheimnisse zu be­wah­ren. Aber auch auf dem Borg-Kubus spitzt sich die Lage zu, während die Crew der La Sirena ebefalls mit Problemen zu kämpfen hat. Die achte von insgesamt zehn geplanten Episoden trägt den Titel "Bruchstücke" und steht ab sofort via Amazon Prime Video bereit. Apple hatte zusammen mit seinem eigenen Streaming-Dienst im letzten Jahr auch eine Neu­auf­la­ge der Serie Amazing Stories angekündigt. Diese soll in Zusammenarbeit mit Steven Spiel­berg entstehen. Jetzt zeigt Apple einen ersten Trailer, der einen Vorgeschmack auf die unglaublichen Geschichten liefert, die in der ersten Staffel erzählt werden.Die Fantasy-Serie Amazing Stories startete Mitte der 1980er Jahre im US-TV, wurde dort nach 47 Episoden aber wieder abgesetzt. Hierzulande lief das Format unter dem Titel "Un­glaub­li­che Geschichten" und erzählte verschiedene Kurzgeschichten über Geister, Men­schen mit übernatürlichen Kräften oder Aliens. Für die erste Staffel des Reboots ver­spre­chen die Macher nun insgesamt fünf neue Geschichten,