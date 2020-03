Amazon Prime Video: 11 Filme bis Sonntag für je nur 99 Cent leihen

Auch an diesem Wochenend können sich Amazon Prime-Mitglieder über 11 Filme freuen, die man sich über die Videoplattform für 0,99 Euro aus­leihen kann. Zu den Highlights gehören unter anderem Fast & Furious: Hoobs & Shaw, Escape Plan und Angel has fallen.

Wer über Amazons Premium-Mitgliedschaft verfügt oder diese gerade für 30 Tage kostenlos ausprobiert, der kommt in den Genuss der regelmäßigen Deals von Amazon Prime Video. Bis Sonntag (15. März) werden wieder 11 Filme angeboten, deren Leihgebühr für kurze Zeit nur 99 Cent beträgt. Es handelt sich dabei zwar oft nicht um die aktuellsten Blockbuster, doch der eine oder andere Filmabend lohnt sich mit den einstigen Kinostreifen dennoch.An diesem Wochenende geht es vergleichsweise actionreich zu. Auf 0,99 Euro reduziert sind unter anderem Angel has fallen, Fast & Furious: Hobbs & Shaw sowie Escape Plan: The Ex­trac­tors. Kindertauglich sollten dann eher Filme wie Playmobil und Benjamin Blümchen sein, während mit Traumfabrik und Stuber auch die Genres Drama und Comedy abgedeckt wer­den. Einmal ausgeliehen, hat man 30 Tage Zeit die Amazon Prime-Filme anzusehen. Nach dem ersten Abspielen verbleiben bekanntlich 48 Stunden.Zum Super Bowl 2019 hat Universal Pictures den offiziellen Trailer zum Actionspektakel Fast & Furious: Hobbs & Shaw ausgepackt, in dem die beiden Fast & Furious-Stars Dwayne "The Rock" Johnson als Geheimagent Luke Hobbs und Jason Statham als Ex-Elitesoldat Deckard Shaw gemeinsam einem international gefürchteten Terroristen ins Handwerk pfuschen. Die­ser hat sich nämlich genetisch und kybernetisch hochgetunt und scheint dadurch un­be­sieg­bar zu sein. Aber versuchen kann man es ja trotzdem mal.