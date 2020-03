Disney+ Programmübersicht zum Deutschlandstart als PDF-Datei

Filme und Serien für Groß und Klein

Der Streamingdienst Disney+ startet am 24. März 2020 in Deutschland und Österreich. Abon­nen­ten können dann Filme, Serien und Dokumentationen von Disney, Marvel, Pixar, den 20th Century (Fox) Studios, National Geographic und Lucasfilm streamen. Neben zahlreichen Klassikern finden sich auch zahlreiche neue Produktionen im Angebot. Disney bietet eine Programm­übersicht der Highlights als PDF-Datei an (Stand: 11. März 2020) und erleichtert es so, sich einen ersten Überblick zu verschaffen.Zum Start von Disney+ stehen mehr als 1000 Inhalte bereit, darunter Trickfilmklassiker wie Aladdin, Bambi, der König der Löwen oder Dum­bo. Marvel-Fans kommen mit Filmen wie Guar­di­ans of the Galaxy, Doctor Strange oder Captain Marvel auf ihre Kosten. Ebenfalls ge­hö­ren sämt­li­che Star-Wars-Filme (Der Aufstieg Skywalkers ab Sommer 2020) und Staffeln 1-30 von Die Simpsons zum Angebot.Auch bei den Neuproduktionen, den sogenannten Disney+ Originals, hat der Dienst einiges zu bie­ten. Zum Start gibt es etwa die Star-Wars-Serie The Mandalorian, die finale Staffel von Star Wars: The Clone Wars oder eine Realverfilmung des Klassikers Susi und Strolch.Die hier zum Download angebotene PDF-Datei zeigt eine Auswahl der zum Start von Disney+ verfügbaren Inhalte. Disney weist ausdrücklich darauf hin, dass das Angebot an Inhalten variieren kann. Zum Öffnen der Datei muss ein Programm zum Betrachten von PDF-Dateien vorhanden sein, wie etwa der kostenlose Adobe Acrobat Reader DC Bis zum Start von Disney+ können Frühbucher beim Abschließen eines Jahres­abonnements sparen: Wer den Dienst bis zum 24. März 2020 vorbestellt, zahlt für das erste Jahr 59,99 Euro statt 69,99 Euro. Alternativ kann Disney+ zukünftig auch monatlich zum Preis von 6,99 Euro abonniert werden.