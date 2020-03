USA gestatten Infineon die wichtige Cypress-Übernahme nun doch

Plötzlich gab es in den USA doch noch einen Sinneswandel: Die für Auslandsinvestitionen zuständige Behörde CFIUS hat einer Übernahme von Cypress Semiconductor durch den deutschen Chip-Hersteller Infineon doch noch genehmigt.

Top-Position bei Automotive lockt

Genau diese Behörde hatte kürzlich noch vor einer Freigabe gewarnt und dem Weiße Haus empfohlen, von einer Genehmigung der Übernahme abzusehen. Das wurde damit begründet, dass Infineon enge geschäftliche Beziehungen nach China unterhält und nicht auszuschließen wäre, das auch sensible Technologien aus dem Hause Cypress in diese Richtung wandern. Damit könnte die nationale Sicherheit der USA berührt sein.Was genau jetzt zum Umdenken führte, ist unklar. Sicher ist, dass Infineon bereits seit einem guten Jahr intensiv daran arbeitet, die Übernahme möglich zu machen. Angesichts dessen, dass CFIUS den Bayern schon vor einigen Jahren in die Übernahmevorbereitungen eines anderen Unternehmens hineingrätschten, kann man davon ausgehen, dass diesmal weitergehende Vorbereitungen für einen solchen Fall getroffen wurden.Für Infineon bedeutet die bevorstehende Übernahme viel. Denn über die Fusion mit Cypress könnte das Unternehmen zum weltweit größten Hersteller von Chips für die Automobilbranche aufsteigen. Aber auch die Vernetzung von anderen Maschinen, die in den kommenden Jahren deutlich zunehmen soll, spielt in den Überlegungen eine wichtige Rolle.Und auch allgemein würde die Sache die Position Infineons deutlich stärken. So könnte man sich wieder sicher auf einem der zehn obersten Plätze der globalen Halbleiter-Industrie platzieren. Allerdings sind auch noch nicht alle Voraussetzungen für die Übernahme erfüllt. Nach den US-Behörden müssen auch die Gremien in China zustimmen, denn wenn diese kein Mitspracherecht hätten, könnte der weitere Handel mit dem Land bedroht sein, was dem Geschäft des deutschen Konzerns nicht gerade zuträglich wäre.