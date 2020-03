CoD: Warzone - Battle-Royale dürfte bald einen neuen König erhalten

Der Battle-Royal-Modus von Call of Duty: Modern Warfare ist das vielleicht am schlechtesten gehütete Geheimnis der der letzten Zeit, auch der Name ist bereits klar, nämlich Warzone. Nun gibt es einen weiteren Leak und dieser verrät, dass sich hier ein neuer Genrekönig anbahnt.

Gewaltige und handgestrickte Map

Activision

Fortnite, PUBG und wie sie alle heißen: Die Macher all dieser Spiele werden wohl bereits gebannt in Richtung Activision blicken und mit Spannung und wohl auch einer gehörigen Portion Sorge warten, was die Call of Duty-Macher in Sachen Battle Royale auf die Beine stellen.Denn von CoD mag man halten, was man will, es steht außer Frage, dass Activision weiß, wie man Multiplayer macht. Dabei spielt es auch nur eine untergeordnete Rolle, dass man das Thema Battle Royale etwas bis sehr spät für sich entdeckt. Denn glaubt man dem YouTube-Kanal Chaos Gaming, dann wird Warzone die Szene im Sturm erobern.Chaos Gaming hat nicht nur Details zu Warzone in Erfahrung bringen können, sondern zeigt auch einiges an Gameplay aus dem Spiel. Die vielleicht wichtigste Informationen ist, dass Warzone ein kostenloses Free-to-Play-Spiel sein wird, für dessen Nutzung auch kein Modern Warfare nötig ist. Mehr als das: Warzone wird ein Cross-Plattform-Spiel sein.Die (erste) Map soll nicht nur gewaltig sein, sie wird auch bis ins letzte Detail handgemacht sein. Entsprechend soll auch nie das Gefühl aufkommen, in einer Copy/Paste-Umgebung unterwegs zu sein. Aktuell gibt es Solo-, Duo- und Trio-Spielmodi, Viererteams sind bislang nicht möglich. Für den Anfang bietet die Map Platz für 150 Spieler, künftig könnte das auf 200 Teilnehmer angehoben werden.So genannte Buy Stations gibt es überall auf der Karte, dort kann man u. a. Respawn-Tokens und Killstreaks kaufen. Ein besonders interessanter Aspekt ist, was passiert, wenn man zum ersten Mal und früh in einer Partie stirbt. Denn dann kommt man ins Gulag, in diesem Straflager hat man in einem direkten Duell mit einem anderen Spieler die Chance auf ein einmaliges Wiederbeleben. Chaos war von diesem Spielelement extrem angetan und bezeichnete es als "super cool".