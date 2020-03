Surface in der NFL: Microsoft verlängert und erweitert Partnerschaft

Microsofts Surface-Geräte sind in der US-Football-Liga NFL seit langem eine feste Größe, weil die Redmonder seit mittlerweile sieben Jahren als Sponsor und Technologie-Lieferant auftreten. Jetzt haben Microsoft und die NFL eine Verlängerung der Kooperation bekannt gegeben.

Microsoft Teams hält auf breiter Front Einzug

Wie Microsoft in einem Blog-Eintrag verlauten ließ, hat man sich mit der NFL auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit verständigt. Die Surface-Tablets und weit über 150 Windows-Server, die in 35 Stadien der Liga im Einsatz sind, werden also auch in den nächsten Jahren weiterhin eine Hauptrolle am "Game Day" spielen, was den Einsatz moderner Technologien im American Football angeht.Künftig wird Microsoft aber nicht nur mehr als 2000 Surface-Geräte un 170 Windows Server für die Verwendung durch die Clubs der Liga bereitstellen. Zusätzlich wird auch noch Microsoft Teams in der NFL Einzug halten, um letztlich die Kommunikation und Zusammenarbeit innerhalb der Teams und der NFL selbst zu erleichtern, so die Ankündigung von Microsoft.Teams werde von den NFL-Teams künftig verwendet, um sich per Text- und Audio-Kommunikation auszutauschen, Videogespräche zu führen und bequem Dokumente zu verschicken, ohne dass dafür eine ganze Reihe anderer Apps und Tools benötigt wird. Darüber hinaus will Microsoft, sofern möglich und sinnvoll, auch die Touchscreens der Surface-Rechner in Verbindung mit speziell angepassten Apps für den Einsatz in der NFL nutzbar machen.Tatsächlich soll Microsoft Teams schon seit einiger Zeit bei verschiedenen NFL-Clubs im Einsatz sein. Unter anderem wurde die Software bei den Miami Dolphins verwendet, um den jünst durchgeführten Super Bowl LIV zu panen und letztlich erfolgreich umzusetzen Die Verwendung der Surface-Tablets erfolgt in der NFL bereits seit 2013, wobei die Geräte vor allem am Spielfeldrand zur Planung der nächsten Schritte verwendet werden.Dazu hat man in Redmond einige spezielle Anwendungen entwickelt, darunter auch Microsoft Surface Sideline Viewing und Microsoft Surface Instant Replay. Darüber hinaus nutzen aber auch die Talentsucher einiger Teams die Microsoft-Software und bald sollen die Surface-Geräte auch in anderen Bereichen, etwa in der Zusammenarbeit mit Sponsoren und Fans, verstärkt eingesetzt werden.