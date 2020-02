Umfrage: Lizenz-Software verliert immer öfter gegen Open Source

In der Frage, welche Software zum Einsatz kommen soll, entscheiden sich immer mehr Unternehmen für Open Source statt proprietäre Lösungen - so das Ergebnis einer Umfrage von Red Hat, die einen starken Aufwind für offene Software in der Wirtschaft registriert.

Welche Software kommt zum Einsatz? Die Antwort ist immer öfter: Open Source

Hier wird Open Source verwendet

Unter der Überschrift " The State of Enterprise Open Source 2020 " hat Linux-Entwickler Red Hat zum zweiten Mal eine Umfrage vorgelegt, die aufzeigen soll, wie es um die Verwendung von freier Software in der Wirtschaft bestellt ist. Dafür wurden insgesamt 950 "IT-Führungskräfte" aus USA, Großbritannien, Lateinamerika und Südostasien befragt - deutsches IT-Fachpersonal findet hier also keine Berücksichtigung. Das erste Ergebnis: 95 Prozent der Befragten sehen in Open Source eine strategisch bedeutende Ressource, dieser Wert lag im Vorjahr bei 89 Prozent.Auch die Zukunft von Open Source in Unternehmen sieht nach dieser Befragung rosig aus. Während 2019 noch 59 Prozent angegeben hatten, dass sie in den nächsten 10 Monaten eine Steigerung bei der Verwendung von Open Source in ihren Unternehmen erwarten, steigt dieser Wert in diesem Jahr auf 77 Prozent. Im Umkehrschluss diagnostiziert Red Hat: "Die Verwendung von proprietärer Software nimmt sehr stark ab."Waren im letzten Jahr noch 55 Prozent der verwendeten Software proprietär, sinkt dieser Wert in der neuen Befragung auf 42 Prozent. Die Voraussage sieht Lizenz-Software in Unternehmen in zwei Jahren bei nur noch 32 Prozent. "Die Rate, mit der Organisationen proprietärer Software aufgeben, ist bemerkenswert, insbesondere angesichts der Tatsache, wie langsam Änderungen normalerweise im professionellen Software-Bereich vonstattengehen", so die Studien-Macher.Interessant ist auch ein Blick auf die Aussagen der IT-Führungskräfte, wo in den Unternehmen Open Source zum Einsatz kommt. 52 Prozent geben an, dass lizenzfreie Lösungen im Bereich Sicherheit verwendet werden, 51 Prozent beim Cloud Management. Darauf folgen 49 Prozent für Datenbanken und 47 Prozent für Big-Data-Anwendungen und Analysen.